Torna Mancosu, il talismano Liverani deve decidere quando e dove schierarlo 

Il ritorno del talismano. Senza Marco Mancosu, da mercoledì di nuovo in gruppo dopo il fastidio al flessore che l'ha tenuto fuori nelle ultime tre gare, il Cagliari in campionato non ha mai vinto: ora il numero 5 si candida come minimo per un posto in panchina domani col Pisa, se non già dal 1'. Tornato in Sardegna dopo l'1-1 della prima giornata di questa Serie B a Como, ha subito messo il suo marchio nel successo per 2-1 in rimonta col Cittadella, avviando il ribaltone al 72' col pareggio di testa sotto la Nord su cross di Luvumbo. Poi sempre in campo e da titolare fino alla partita col Brescia dello scorso 15 ottobre, dove è stato il più lesto a capire lo svarione della difesa ospite per recuperare palla e servire allo stesso Luvumbo l'assist che ha sbloccato la vittoria per 2-1. Quindi lo stop alla vigilia della rovinosa sconfitta di Ascoli e l'assenza prolungata nei pareggi contro Reggina e Südtirol. Adesso tocca a Fabio Liverani scegliere se ributtarlo subito nella mischia o farlo entrare a gara in corso, sapendo di poter contare su una risorsa non indifferente.

Doppia opzione

Col rientro di Mancosu l'allenatore rossoblù, che domani non avrà ancora Falco e Pavoletti, ha due soluzioni per reinserirlo nel suo tridente offensivo, nel caso in cui dovesse decidere di schierarlo dall’inizio. O metterlo trequartista nel 4-3-1-2, il modulo visto sabato scorso a Bolzano dove tra le linee ha agito Rog, oppure a supporto di Lapadula assieme a un altro compagno nel 4-3-2-1. Il fatto che per tre giorni (contando anche la rifinitura di oggi) Mancosu si sia potuto allenare per intero coi compagni, dopo aver iniziato la settimana ancora con un lavoro personalizzato ma aumentando ritmi e carichi, dà buone possibilità di rivederlo subito titolare. Dal suo rientro a Cagliari, finora, in panchina dall'inizio non c'è mai andato: lo ha fatto solo nei minuti finali delle trasferte con Benevento e Genoa, le uniche dove è stato sostituito anzitempo (all'86' e 78'). Il suo ritorno garantisce una maggiore qualità offensiva, un qualcosa di cui il Cagliari ha necessariamente bisogno per riprendere i tre punti che mancano da quasi un mese.

Uomo chiave

Pur essendo arrivato a campionato già iniziato, di tutta la rosa del Cagliari solo Lapadula ha segnato più gol di Mancosu, andato a bersaglio oltre che col Cittadella anche nel tracollo col Venezia: tre reti contro due, come lui Luvumbo. Ha saltato quattro partite, compresa quella col Como dove era ancora un giocatore della Spal, ma è l'ottavo per minuti giocati: 704', solo Radunovic ha fatto tutte le gare per intero e con lui pure Deiola, Luvumbo e Nández hanno 12/12 come presenze ma non per 90'. Se si contano anche gli assist (due, per Lapadula a Benevento e il già citato Luvumbo col Brescia) è il giocatore del Cagliari che ha partecipato a più gol dei rossoblù: quattro, assieme a Lapadula che non ha fornito passaggi vincenti ma si è procurato il rigore dell'1-2 sei giorni fa col Südtirol. Per una squadra che fa una fatica eccessiva a segnare (tredici reti in dodici giornate, solo in sette hanno fatto peggio nonostante un potenziale offensivo che fa invidia a tutta la B) il ritorno di Mancosu è fondamentale per ritrovare efficacia davanti alla porta. E anche la vittoria, che da quando lui si è infortunato non è più arrivata.