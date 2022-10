Torna “Lollas”: tradizioni, cibo e musica 

«Queste antiche abitazioni sono un emozionante racconto del nostro passato e ora si prendono la scena, si mettono in vetrina per raccontare tradizioni e architetture, insomma, la nostra cultura», spiega l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra. «Turisti e visitatori già in passato hanno mostrato di apprezzare quest’iniziativa in cui raccontiamo noi stessi, i nostri saperi, fiduciosi anche sul fatto che possa contribuire al rilancio della vasta offerta del nostro territorio».

L’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, con il contributo della Fondazione di Sardegna e della Regione , è un’occasione unica per andare oltre quei portali, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dei proprietari che saranno a disposizione dei visitatori per accompagnarli alla scoperta di antiche storie e tradizioni. E in ogni domus saranno organizzate diverse iniziative per rendere questa due giorni indimenticabile.

Chissà quante volte passando davanti a quei maestosi portoni ci siamo chiesti cosa ci fosse oltre. Chi abitasse quelle vecchie case, che misteri celassero quelle stanze. Ecco perché Lollas, che torna in città sabato e domenica per questa edizione autunnale, riveste un’importanza fondamentale.

Tradizioni in vetrina

Aprono cinque case

Sono cinque le case private che apriranno le loro porte sabato e domenica dalle 17,30 alle 20,30. Si tratta di Casa Pusceddu in via Martini 32, Casa Murgia Casanova in via XX Settembre 116, Casa Spiga in via XX Settembre 34, Casa Pippia-Stocchino in via Battisti 20 e Casa Carboni Congiu in via Trieste 38. A queste si aggiunge Sa dom’e Farra, l’ex museo etnografico in via Porcu. Si potrà fare il tour delle case anche a bordo del trenino turistico sabato dalle 17,30 alle 19,30 e domenica dalle 17,30 alle 20,30.

All’interno di ciascuna domus si potranno ascoltare i racconti della storia dell’abitazione e dei mestieri che vi venivano svolti. Saranno presenti diversi artigiani locali, che non solo esporranno i propri prodotti ma daranno dimostrazione sul posto della loro abilità. Non mancheranno poi la musica e l’animazione, mentre in collaborazione con Shardana e le associazioni animaliste cittadine saranno promossi l’affido e l’adozione dei cani trovati nel territorio quartese.

Degustazioni e musica

Per gli amanti del buon cibo e del buon vino non mancheranno le degustazioni. In ogni casa si potranno sorseggiare diverse varietà di vini, sempre legate ai tradizionali vitigni quartesi: dal cannonau al vermentino, ma anche il barbera sardo in purezza.

Il suono della musica poi si diffonderà nel centro storico. Dalle 17.30 alle 20.30, ci sarà la Porrino Street Band, che suonerà nelle strade, con incursioni all’interno delle case. Grande protagonista sarà ancora Sa dom’è Farra con il folklore e la presentazione di libri. Sabato alle 19 spazio allo spettacolo organizzato dalle associazioni Città di Quarto, Su Idanu, Femminas, Nodas, Su Scrignu de Campidanu e Boxis Campidanesas. Mentre domenica ancora presentazioni di libri, degustazioni di prodotti del territorio e dj set.

Sabato artigiani all’opera a Casa Pusceddu e concerto di Michele Deiana. A Casa Murgia-Casanova dimostrazioni della preparazione del pane e de is malloreddus e domenica l’Università della terza età si esibirà in abito tradizionale in balli campidanesi. Il laboratorio del pane cotto a legna sarà protagonista domenica alle 18 a Casa Pippia- Stocchino mentre a Casa Carboni- Congiu appuntamento con le degustazioni di prodotti del territorio e dj set così come a Casa Spiga dove sabato alle 19 ci sarà anche il concerto dei Musalibre.

