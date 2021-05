Torna l’incubo legionella 

È allarme legionella a Villacidro: all’ospedale di San Gavino è stato ricoverato in terapia intensiva un cittadino villacidrese la cui diagnosi, confermano dalla direzione del presidio ospedaliero, è «polmonite da legionella». Come se non bastassero i contagi da coronavirus (48 i positivi, nell’ultima comunicazione ufficiale del Comune), il ricovero per legionellosi segue di qualche giorno la chiusura di un asilo nido comunale avvenuta per la presenza del batterio Legionella Pneumophila.

Il timore

Non è ancora dato sapere se vi sia un collegamento tra i due eventi. Al riguardo sia la sindaca Marta Cabriolu, sia l’assessora ai Servizi sociali Daniela Deidda hanno dichiarato di non avere elementi. L’asilo nido in cui è stata riscontrata la presenza del batterio è uno dei servizi nido d’infanzia comunali, situato in via Repubblica, ospitato nel palazzo Sandalia e nato come micronido aziendale, che attualmente ospita 9 bambini. Una prima chiusura del servizio era stata disposta il 23 aprile scorso, con un’ordinanza della sindaca di Villacidro Marta Cabriolu, in seguito a una segnalazione pervenuta dalla cooperativa che gestisce in appalto il nido d'infanzia per «segnalazione valori anomali legionella pneumophila».

Il batterio

La presenza del batterio legionella pneumophila è particolarmente preoccupante in quanto è l’agente infettivo della legionellosi, un’infezione polmonare grave, che può addirittura essere mortale. Come riportato da fonti Iss (Istituto Superiore di Sanità) la legionellosi può determinare un tasso di letalità media che si aggira tra il 5 e il 10 percento. Le stesse fonti evidenziano che «la polmonite da Legionella non ha caratteristiche cliniche che permettano di distinguerla da altre forme atipiche o batteriche di polmonite comunitaria». La legionellosi è conosciuta anche come “malattia del legionario”, battezzata così perché nel 1976 si verificò un’epidemia negli Stati Uniti, che si diffuse tra i partecipanti di un raduno della Legione Americana, in un hotel di Philadelphia. Il batterio che la causa venne isolato per la prima volta nel 1977. Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali e da questi ambienti possono raggiungere gli impianti idrici degli edifici. Nella maggior parte dei casi il contagio avviene per via respiratoria, tramite l’inalazione, l’aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente il batterio. La pericolosità delle particelle d’acqua che lo possono contenere è inversamente proporzionale alla loro dimensione, perché microgocce arrivano più facilmente alle basse vie respiratorie.

La decisione

Dopo la prima ordinanza di sospensione del servizio all’asilo nido di Villacidro, è seguita una seconda ordinanza della sindaca, del 27 aprile, per prorogare la chiusura fino al 30 aprile. Non è escluso che il fermo dell’attività venga ulteriormente prorogato, in quanto l’efficacia degli interventi messi in atto deve essere valutata dopo alcuni giorni: in seguito agli interventi di bonifica è necessario effettuare nuove analisi sull’acqua, i cui risultati necessitano di tempi tecnici che non sono stimabili con anticipo.

Non appena la cooperativa che gestisce l’asilo nido ha segnalato al Comune la presenza di valori anomali di legionella, abbiamo immediatamente disposto la chiusura della struttura e ordinato l’avvio della bonifica. Adesso occorre aspettare i tempo delle ulteriore analisi per garantire il ritorno di bambini e operatori in sicurezza