Torna l’incubo degli incendi auto 

Non appena hanno sentito le esplosioni e intravisto i bagliori del fuoco levarsi dalle auto, hanno capito tutto. C’è chi avrebbe anche intravisto due persone allontanarsi frettolosamente, forse le stesse che ieri notte hanno compiuto un nuovo duplice attentato incendiario in città. È il terzo episodio in dodici giorni dopo quelli del primo e del 9 maggio. Dopo un periodo di relativa calma, Carbonia torna quindi di nuovo a fare i conti con un fenomeno che purtroppo non è mai stato debellato e che ha vissuto solo delle pause più o meno lunghe.

Il blitz

Il nuovo blitz in via Santa Chiara, la notte scorsa poco prima delle 23. Qualcuno si è avvicinato a una Nissan Qashqai parcheggiata davanti alla casa del proprietario, Stefano Usai, 54enne agente di Polizia municipale in un paese del basso Sulcis, e ha poggiato vicino alle ruote e alla carrozzeria delle bottigliette infiammabili. Quindi le ha dato fuoco. Di fronte alla Nissan si trovava la Fiat 500 n uovo modello di Mauro Elias, collaboratore scolastico di Carbonia: è possibile che i malviventi andando via abbiano gettato parte del liquido infiammabile anche sulla parte anteriore della Fiat (ci sono i segni del danneggiamento sotto il cofano) ma non è da escludere che la vettura sia stata raggiunta dalla scia di fiamme sviluppatasi dalla Nissan. Fatto sta che in quel momento entrambe le famiglie erano ancora sveglie e sono intervenute all’istante: «Abbiamo udito delle esplosioni e notato i bagliori del rogo – racconta Stefano Usai – abbiamo cercato subito di spegnere le fiamme con la pompa del giardino ma certo non mi capacito di quanto accaduto: non ho nemici, non ho avuto problemi sul lavoro». Non sa darsi spiegazioni neppure Mauro Elias: «Senza parole: non si capisce se abbiano attaccato anche la mia auto o se sia stata una conseguenza, ma non cambia nulla perché quanto accaduto turba la serenità di tutti».

Le denunce

L’incendio non è passato inosservato. In strada si è infatti riversato mezzo rione, mentre i vigili del fuoco completavano le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri eseguivano i primi accertamenti. Poi ieri mattina sono state formalizzate le denunce e acquisite le immagini di videosorveglianza dei quartieri limitrofi. Il sospetto è che abbiano agito in due. L’episodio segue quello del primo maggio (bruciata una Opel Corsa di un ragazzo di Iglesias parcheggiata vicino all’ingresso dell’ampliamento del cimitero) e del 9 (una Ford Fiesta nel rione Lotto B). Nel 2020 sul fronte incendi auto gli episodi sono stati circa 15, contro i 50 del biennio 2018-19.

