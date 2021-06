Torna la movida: risse e ragazzini ubriachi 

Il popolo della notte si riappropria del centro storico nel primo weekend senza coprifuoco, dopo mesi di chiusure e restrizioni. Migliaia di persone in giro, locali affollati, fiumi di alcol e divertimento. E, inevitabilmente, anche problemi, disagi e polemiche. Decine e decine di segnalazioni alle forze dell’ordine per musica ad alto rumore, risse, assembramenti e mascherine anticontagio praticamente scomparse. E, all’alba di ieri, tappeti di rifiuti nelle zone maggiormente frequentate dai giovani: Castello, Marina, Villanova e Poetto.

Le aggressioni

Il ritorno della Sardegna in zona bianca ha segnato la cancellazione di molte limitazioni, compreso il coprifuoco. E ci si è così ritrovati in un fine settimana “classico”. La voglia di ritornare alla normalità, di godersi una serata all’aperto con gli amici, ha superato di gran lunga le ultime misure anticontagio rimaste: mascherine non usate o indossate male e assembramenti. Ma il tutto è stato aperto sabato dalle aggressioni tra ragazzini. La prima in via Baylle con un sedicenne picchiato dal branco, forse per regolare vecchie ruggini. Un’altra in via Roma, nella zona della ruota panoramica: un gruppo di giovani ha accerchiato un minorenne, trovato con le ferite dell’aggressione dagli agenti della Squadra volante. In entrambi i casi gli autori del pestaggio (senza gravi conseguenze) non sono stati identificati.

Le telefonate

Per gli operatori delle centrali operative di Questura, Carabinieri e Municipale è stato un fine settimana di super lavoro.Intervenire in alcune situazioni è risultato praticamente impossibile. Perché presentarsi con tre pattuglie davanti a un muro di giovani e cercare di far rispettare le norme anticontagio rischia sempre di trasformarsi in un grosso problema di ordine pubblico. Qualche sanzione (anche al titolare di un locale) è stata fatta per il mancato rispetto delle norme. Ma è probabile che in settimana venga convocato un nuovo vertice in Prefettura per affrontare l’argomento.

L’appello

Il primo, svolto giovedì scorso, non sembra essere servito a molto. «Ho chiesto più uomini e mezzi per intensificare i controlli nelle zone della movida», sono state le parole del sindaco Paolo Truzzu dopo con prefetto, questore, comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. «La sola Polizia municipale non solo non può farcela, ma sarebbe chiamata anche a compiere attività fuori dai propri compiti. Serve la collaborazione di tutti: cittadino, operatore commerciale, turista. Altrimenti i controlli non saranno mai sufficienti».

