Torna la “festa della bellezza” 

Ritorno in grande stile per la Cavalcata sarda domenica a Sassari. Ma con le limitazioni e varianti spiegate ieri, in conferenza stampa, dal sindaco Campus e dall’assessora alla Cultura Laura Useri. A cominciare dal notorio slittamento temporale: «A maggio era impossibile - ha spiegato il primo cittadino - per organizzare l’evento ci vogliono mesi e a marzo non c’era nessuna chiarezza sull’emergenza sanitaria». Così per “l’unica festa non religiosa a carattere identitario che si svolge nella nostra isola” si è stabilita una data d’inizio settembre ad appena due settimane dall’altro evento clou cittadino: i Candelieri. «Con un sovraccarico eccezionale- ha aggiunto Campus- per il settore Cultura, quello con più carenze strutturali».

Le cifre

Un settore chiamato però a mettere su una 71esima edizione della cavalcata con 2mila persone per 60 comuni sardi, 30 coppie a cavallo, 151 stand per le bancarelle, cortei di cavalli da 25 comuni con 280 tra amazzoni e cavalieri più le esibizioni dei gruppi folk isolani. «Il tutto al costo di oltre mezzo milione di euro di cui la Regione ci rimborsa poco meno di 200mila». Quasi un 70 per cento di aggravio sulle casse comunali che hanno costretto i promotori ad alcuni tagli: «Non ci saranno le pariglie - così la Useri- né gli spettacoli prima dell’evento e le due serate di canto si ridurranno a una». Ma “le scelte sofferte” non incideranno sulla manifestazione per cui Campus ha affermato di prevedere «una partecipazione assolutamente fuori dall’ordinario». La sensazione è dettata anche «dal grande entusiasmo, non percepito in altre occasioni, degli operatori commerciali, ed è poi indubbio che la città voglia esserci».

Cercasi sponsor

Stesso feeling positivo per l’assessora che ha parlato di “festa di bellezza” auspicando «il bis del successo avuto coi Candelieri». Sempre la Useri si è soffermata sulla sfilata, che si potrà seguire in diretta tv su Videolina, il cui inizio è previsto per le 9 da corso Cossiga e che, al termine del tour tra le vie del centro, si fermerà all’incrocio tra via Roma e via Asproni.