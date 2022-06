Torna la festa del Redentore 

Tre giorni consecutivi di festeggiamenti, tutti intensi per il ritorno della sagra del Redentore. Inizieranno sabato 27 agosto con la sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, proseguiranno domenica 28 con la sfilata degli abiti tradizionali, e si concluderanno lunedì 29 con la festa religiosa, il pellegrinaggio al monte Ortobene e la solenne messa ai piedi del Redentore. Dopo due anni di rinunce dovute alle restrizioni Covid, la 122esima festa del Redentore prova a ripartire con tutto il suo fascino di tradizioni e colori. Lo farà con alcune novità. «Allo studio, in collaborazione con la Camera di commercio, c’è un’overture di Autunno in Barbagia», spiega l’assessore al Turismo, Luigi Crisponi.

Le novità

A dare gambe alla ripartenza dei grandi venti in Sardegna, tra cui è inserita la festa del Redentore, la legge 7 regionale. «Così finalmente si sostengono i grandi eventi identitari», sottolinea Crisponi che parla di «un trittico di giornate. Le novità non mancano, la prima sarà quella di fare il giorno prima della grande sfilata degli abiti tradizionali provenienti da tutti i paesi della Sardegna quella delle maschere tradizionali. Il 28 agosto ci sarà la sfilata, il giorno dopo le celebrazioni religiose che culmineranno con il festival del folklore. Stiamo pensando - aggiunge Crisponi - così come chiesto da tante associazioni, di riproporlo in via diffusa per la città».

Overture d’Autunno

La vera novità potrebbe essere un prologo della rassegna itinerante di Autunno in Barbagia, che parte la settimana successiva. «Un vetrina per tutti i 27 paesi - spiega Crisponi - c’è la proposta alla Camera di commercio per una kermesse preparatoria da fare nelle piazze della città, Nuoro che accoglie i paesi del circuito».