Torna Joao, Pavoletti verso il recupero 

Dentro Joao Pedro, fuori Deiola. Il Giudice sportivo ha restituito al Cagliari il suo capitano-goleador, ma ha mandato dietro la lavagna il centrocampista di San Gavino, che a Bergamo ha collezionato la sua quinta ammonizione stagionale. Una buona notizia per l'attacco, che domenica ha vissuto la giornata di gloria di Pereiro, che ora punta a giocare la sua quarta partita consecutiva da titolare, come mai capitato dal suo arrivo in Italia. Anche perché Pavoletti sta meglio, ma pure ieri ha lavorato in personalizzato, per smaltire definitivamente l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la gara con l'Atalanta. E perché Keita Baldé sta ancora festeggiando in patria il trionfo del Senegal in Coppa d'Africa. Il suo rientro alla base è atteso soltanto nella giornata di giovedì.

Punto numero uno: la vittoria di Bergamo, per quanto incredibile e bellissima, fa già parte dell'album dei ricordi. Walter Mazzarri, ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti ad Asseminello è stato chiaro. Il Cagliari ora deve avere in testa solo la sfida con l'Empoli di Andreazzoli. E domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle 15), in Toscana, i rossoblù dovranno solo pensare a fare altri punti.

Punto numero uno: la vittoria di Bergamo, per quanto incredibile e bellissima, fa già parte dell'album dei ricordi. Walter Mazzarri, ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti ad Asseminello è stato chiaro. Il Cagliari ora deve avere in testa solo la sfida con l'Empoli di Andreazzoli. E domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle 15), in Toscana, i rossoblù dovranno solo pensare a fare altri punti.

Martello

Tra un complimento e l'altro, il tecnico di San Vincenzo è stato chiaro fin dagli spogliatoi del “Gewiss Stadium”: «Noi dobbiamo ricordarci che non abbiamo fatto ancora nulla. Sarò un martello fin da martedì, perché possiamo ancora tornare nei guai». E ieri, martedì, Mazzarri ha iniziato il suo martellamento settimanale. Prima la testa, poi le gambe. Del resto, anche i giocatori ammettono che la svolta, prima di tutto, è arrivata a livello mentale.

Campo

Dentro Joao Pedro, fuori Deiola. Il Giudice sportivo ha restituito al Cagliari il suo capitano-goleador, ma ha mandato dietro la lavagna il centrocampista di San Gavino, che a Bergamo ha collezionato la sua quinta ammonizione stagionale. Una buona notizia per l'attacco, che domenica ha vissuto la giornata di gloria di Pereiro, che ora punta a giocare la sua quarta partita consecutiva da titolare, come mai capitato dal suo arrivo in Italia. Anche perché Pavoletti sta meglio, ma pure ieri ha lavorato in personalizzato, per smaltire definitivamente l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la gara con l'Atalanta. E perché Keita Baldé sta ancora festeggiando in patria il trionfo del Senegal in Coppa d'Africa. Il suo rientro alla base è atteso soltanto nella giornata di giovedì.

Il vice Deiola

La squalifica di Deiola costringe Mazzarri a concentrarsi nella ricerca del sostituto del centrocampista di San Gavino. Ormai un titolare che ha già stracciato il suo record stagionale di presenze in Serie A (a Bergamo ha toccato quota 21). Si spera nel recupero di Nandez, che, come Pavoletti e Ceter, anche ieri ha lavorato in personalizzato. Ma El Leon sembra davvero vicino al rientro, dopo aver saltato le ultime due giornate per un fastidio al collaterale. Mazzarri spera di rimettere l'uruguaiano nel motore, ma tiene in allerta Dalbert, che potrebbe essere confermato più centrale rispetto al solito, con Lykogiannis a sinistra, mentre l'ultimo arrivato Baselli deve ancora migliorare la condizione atletica prima di candidarsi a una maglia da titolare.

Altare c'è, Zappa no

Alla ripresa di ieri, detto di Nandez, Pavoletti e Ceter in personalizzato, c'è da registrare il ritorno in gruppo di Altare. Il difensore è risultato negativo al tampone e, dopo il via libera con le visite mediche, ha ripreso ad allenarsi regolarmente. Niente da fare, invece, per Zappa, ancora positivo al Covid. Continuano il loro percorso di recupero ad Asseminello Rog e Strootman, con tempi ancora lunghi, mentre Walukiewicz prosegue nella riabilitazione a Villa Stuart. Oggi giornata piena, con i rossoblù impegnati in una doppia seduta di allenamento. Con la speranza di ritrovare Pavoletti e Nandez e mettere fine a quell'emergenza in cui il Cagliari ormai naviga da troppo tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata