«Tormentati dai fuochi d’artificio» 

Non è Capodanno ma in alcuni quartieri della città i botti sono all'ordine del giorno. Da una settimana si susseguono le segnalazioni dei cittadini che lamentano boati e fuochi d’artificio nel cuore della notte e alle prime ore dell’alba.

Le esplosioni si avvertono un po’ dappertutto: da Santo Stefano a Flumini, ma la zona maggiormente interessata è quella tra Pitz’e Serra e piazza IV Novembre.

A sentire i racconti dei residenti i fuochi d’artificio fuori stagione partirebbero dal parcheggio di via Germania, proprio di fronte al Parco Europa, tanto che i titolari del vicino locale “Flower Park”, nella loro pagina Facebook hanno voluto subito prendere le distanze per evitare ogni equivoco. «Il Flower park è estraneo e si dissocia dagli episodi avvenuti nei parcheggi limitrofi al locale (fuochi d’artificio), nelle ultime settimane».

Addio quiete

Resta il fatto che qualcuno si diverte a festeggiare in modo non autorizzato e pericoloso in mezzo alle auto e a due passi dalle case, con tutti i rischi che ne conseguono. Al parco Europa, in una mattina qualsiasi non si parla d’altro. Due uomini seduti su una panchina dicono di non poterne più, ma per raccontare chiedono la garanzia dell’anonimato «perché noi abitiamo qui e magari i botti li lanciano dentro casa nostra».

I timori

Il racconto: «Ormai non riusciamo più a dormire. Quasi ogni notte è la stessa storia: esplosioni fortissime fanno vibrare i vetri. Un giorno mi sono affacciato per vedere cosa stesse succedendo e ho visto che nel parcheggio stavano accendendo i fuochi d’artificio.In mezzo alle auto parcheggiate, davanti alle case?». Certo, «abbiamo fatto le segnalazioni al Comitato dei Quartieri e aspettiamo che siano loro a fare qualcosa a nome di tutti noi».

E infatti il Comitato non è rimasto a guardare ma si è subito interessato alla faccenda. «Abbiamo già preso contatto con le forze dell’ordine per segnalare la situazione», assicura il presidente Mario Sotgiu, «è stato fatto presente che noi abbiamo raccolto tante proteste da parte dei residenti della zona che vivono nelle vie Germania, Danimarca e strade limitrofe, dove si evidenzia che ogni notte si sentono questi botti. Il problema è sicuramente grave e ne abbiamo parlato anche con il Comune».

Le lamentele

Basta leggere i commenti nei vari gruppi social quartesi per rendersi conto che la faccenda è seria. Ogni mattina fioccano le segnalazioni: ieri i botti fortissimi sono stati avvertiti in piazza IV Novembre ma non è escluso che si tratti di quelli sparati sempre a Pitz’e Serra. E così i cani terrorizzati scappano, gli abitanti non dormono e le auto sono a forte rischio. Vengono scoppiate bombe carta con grande frequenza anche nel quartiere di Santo Stefano, a festeggiare chissà cosa, quasi una volta a settimana. In questi giorni le segnalazioni sono arrivate anche da chi vive nella zona di Flumini.

