Tormenta l’ex fidanzato: a processo 

Terminata l’inchiesta della Procura, la pm Allieri ha chiesto il giudizio immediato per il 28enne, contestandogli prima di tutto di aver stalkerizzato un giovane dal febbraio 2019 al maggio del 2021. In un primo tempo, stando alle accuse, il 28enne avrebbe molestato il giovane, pretendendo che si sentissero costantemente, sminuendolo e facendogli credere di essere una nullità. Per l’accusa l’imputato avrebbe anche spinto il ragazzino, all’epoca diciottenne, a lasciare il mondo della danza che praticava sin da quando era bambino. Mesi di minacce, percosse e atti di autolesionismo, sempre riconducibili per la Procura ad una gelosia morbosa, con anche esplosioni di rabbia e tentativi di strangolamento del giovane, sia a mani nude che con una corda. A questo si aggiungono – sempre stando all’imputazione – valanghe di messaggi sui social, anche con profili creati ad arte, pedinamenti e contatti quando il giovane avrebbe deciso di interrompere la relazione. L’imputato – secondo l’accusa – avrebbe insistito nel tentativo di far interrompere gli studi alla presunta vittima, insultandolo e deridendolo. «Mi fai schifo», gli avrebbe detto, «non vali niente, sei un moccioso, col mio pensiero ti schiaccerò».

Quasi due anni di angherie e violenze, almeno stando a quanto ipotizza l’accusa, con atti persecutori e persino ferite inferte con delle lame a un ragazzo con cui aveva una relazione, il tutto dettato a quanto pare da una gelosia morbosa. Accuse tutte ancora da dimostrare quelle che la sostituta procuratrice Rossana Allieri contesta a Riccardo Furia, 28 anni di San Gavino, finito a processo per atti persecutori e lesioni aggravate.

Accusa di stalking

Terminata l’inchiesta della Procura, la pm Allieri ha chiesto il giudizio immediato per il 28enne, contestandogli prima di tutto di aver stalkerizzato un giovane dal febbraio 2019 al maggio del 2021. In un primo tempo, stando alle accuse, il 28enne avrebbe molestato il giovane, pretendendo che si sentissero costantemente, sminuendolo e facendogli credere di essere una nullità. Per l’accusa l’imputato avrebbe anche spinto il ragazzino, all’epoca diciottenne, a lasciare il mondo della danza che praticava sin da quando era bambino. Mesi di minacce, percosse e atti di autolesionismo, sempre riconducibili per la Procura ad una gelosia morbosa, con anche esplosioni di rabbia e tentativi di strangolamento del giovane, sia a mani nude che con una corda. A questo si aggiungono – sempre stando all’imputazione – valanghe di messaggi sui social, anche con profili creati ad arte, pedinamenti e contatti quando il giovane avrebbe deciso di interrompere la relazione. L’imputato – secondo l’accusa – avrebbe insistito nel tentativo di far interrompere gli studi alla presunta vittima, insultandolo e deridendolo. «Mi fai schifo», gli avrebbe detto, «non vali niente, sei un moccioso, col mio pensiero ti schiaccerò».

Lesioni aggravate

La pm Rossana Allieri, terminata l’inchiesta condotta dai carabinieri di San Gavino, ha contestato al 28enne anche le lesioni aggravate. Stando all’accusa la presunta vittima, nell’aprile dello scorso anno, avrebbe riportato tagli al polso destro, escoriazioni al petto, ferite all’avambraccio causate da un’arma da taglio per le quali i medici hanno assegnato 10 giorni di cure. L’imputato, rappresentato dall’avvocato Daniele Condemi, si difende con forza negando ogni addebito e ritenendo infondate le accuse del ragazzino.

Il processo

Chiesto il giudizio immediato dalla Procura, il processo è iniziato lo scorso novembre davanti al giudice del Tribunale, Giampiero Sanna. Ieri mattina si è tenuta una delle udienze più importanti, con la presunta vittima – che si è costituita parte civile con l’avvocata Desolina Farris – chiamata in aula a ricordare quanto già raccontato ai carabinieri nella querela e in alcune integrazioni. Vista la delicatezza della vicenda, il giudice ha disposto che l’udienza venisse celebrata a porte chiuse, così da poter tutelare al massimo la parte offesa che, dal canto suo, ha confermato punto per punto tutte le accuse rispondendo alle domande della pm Nicoletta Mari. Il processo è poi stato aggiornato all’8 aprile per gli altri testimoni d’accusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata