Torino riabbraccia il Giro 

TORINO. La Mole Antonelliana si colora di rosa, come la maglia più ambita dai 184 ciclisti che da sabato si daranno battaglia a colpi di pedale su e giù per il Belpaese. Con la presentazione delle 23 squadre in gara, nella cornice del Castello del Valentino, residenza sabauda e patrimonio dell'Unesco, inizia a Torino il conto alla rovescia della 104ª edizione del Giro d'Italia di ciclismo, come sempre organizzato da Rcs Sport.

L’avvio

Domani il prologo a cronometro, 8,6 km da piazza Castello alla Gran Madre di Dio che in pandemia sanno tanto di ripartenza, dopo l'edizione posticipata dell'anno scorso. L'obiettivo di ciascun team, otto corridori ciascuno, è arrivare davanti a tutti il 30 maggio a Milano, per il gran finale in piazza Duomo, e vincere il Trofeo senza fine . Bisognerà partire bene già domani, quando i corridoi sfileranno nel cuore della prima capitale d'Italia, che dopo 10 anni ospita la partenza del Giro, come fece per i 150 anni dell'Unità. Chi andrà più veloce coglierà la prima rosa.

I favoriti

I favoriti per succedere all'inglese Tao Geoghegan Hart (che ha scelto il Tour) sul podio finale sono invece diversi. La Ineos Grenadiers punta sul colombiano Egan Bernal che trionfò nel 2019 in Francia. I rivali più temibli, l'inglese Simon Yates (Bike Exchange), il portoghese Joao Almeida (della Deceuninck che ha anche Remco Evenepoel, grande mistero) e una mezza dozzina di outsider. Per l’Italia, Vincenzo Nibali, al via dopo il recupero-lampo, potrebbe lasciare spazio a Giulio Ciccone come uomo di classifica della Trek-Segafredo .

