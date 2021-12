Torangius, il codice marijuana  

I tre capintesta del giro della droga, arrestati dalla Squadra mobile guidata da Samuele Cabizzosu, parlavano in codice con i ragazzotti incaricati di sballare la marijuana. Parole cifrate però per niente oscure a chi, per mestiere, di questi discorsi ne intercetta ogni santo giorno e sa davvero di che si parla.

Le indagini

Chiedevano, offrivano, concordavano, fissavano il prezzo e quando i soldi non rientravano al centesimo passavano sul pesante: schiaffetti e minacce. Parlavano di tutto, prezzi compresi: «Sì, per quel mezzo a 3,20» che tradotto dovrebbe significare: per meno di un etto, 3.20 euro. Un prezzo al dettaglio per chi conosce le quotazioni talmente fuori mercato da far ipotizzare agli uomini di Cabizzosu a un giro abbastanza importante. Talmente vasto da far spalancare il portone del carcere per Andrea e Matteo Cauli e Alessia Perra. Il Giudice per le indagini preliminari Federica Fulgheri ha anche disposto l’obbligo di dimora a Oristano per Maria Assunta Pinna, Rimedia Pippia e Marcella Pes; all’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia giudiziaria nei comuni dove sono domiciliati: a Cabras Andrea Frongia e Giovanni Atzori, a Oristano Andrea Boasso Daniele Pau e a Fordongianus Daniele Manca. Il frutto di un lavoro certosino di indagini incentrate a Torangius, durate un anno e in larga parte sigillate oltre che dalle classiche operazioni di Polizia investigativa da numerose intercettazioni.

La banda

Al vertice della centrale dello spaccio ci sarebbero Alessia Perra e Andrea Cauli che pur di incassare il saldo di quanto concordato (dagli 800 ai 2 mila euro) con la clientela non si facevano scrupoli di ricorrere a pesanti minacce anche pistola in mano. Nel gran giro della marijuana, che la Polizia ha quantificato in oltre 40 chili, alla fine nella rete tesa dalla Mobile ci sono finiti amici di spaccio e di parentela dei Cauli. Tutti chi per un verso o l’altro invischiati in questo “fiorente” affare di marijuana che veniva realizzato in modi e attraverso strategie diverse, in strada, persino nelle vicinanze delle scuole e in auto tipo drive-in: «Apri, ecco la busta della spesa». Un po' dovunque, nelle campagne vicine alla città, tutto a seconda delle necessità della clientela e delle possibilità di manovra del clan. D’altra parte l’offerta non difettava. Il gruppo disponeva infatti di grosse quantità di “erba” e man mano che le indagini andavano avanti prendeva sempre più consistenza l’organizzazione alla quale concorrevano in maniera importante i Cauli (in particolare Andrea, 52 anni e il figlio Matteo di 29) e Alessia Perra di 34. Oggi gli interrogatori di garanzia.