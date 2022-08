Toquinho: «Io, un paulista a Cagliari» 

Cinquant’anni di musica in una notte. Toquinho, la leggenda, sbarca questa sera all’Arena Eventi (piazza Nazzari) del Parco della Musica di Cagliari per l’unica tappa sarda del tour italiano. Un grande ritorno, che riporterà il cantautore brasiliano live a Cagliari, con un concerto in cui ripercorrerà i brani che, in 50 anni di carriera, hanno fatto innamorare il pubblico di tutto il mondo: “Tristeza”, “Chega De Saudade”, “Felicidade”, “Garota de Ipanema”, “La Voglia” e “Aquarelo”, per citarne alcuni. «È la vita che mi chiama e io rispondo», ha raccontato. «E, poi, in tour non c’è solo il piacere della musica, ci sono gli incontri con le persone, la bellezza dei luoghi dove ti esibisci, di città come la vostra e anche il cibo sempre diverso che trovi. Tutto questo è vita».

Omaggio al Brasile

A celebrarla, sul palco insieme a “Toco”, alla sua voce calda e all’inconfondibile tocco sulla chitarra, espressione pura, genuina e delicatamente complicata della storia artistica del Brasile, tra malinconia e felicità estrema, il giovane talento di Camilla Faustino (voce), Mauricio Zottarelli (batteria) e Itaiguara Mariano Brandao (basso e chitarra). E sarà un viaggio nella storia della musica brasiliana, un omaggio alla poesia della Bossa, alla magia del Samba e ai grandi amici, con cui Toquinho ha condiviso tante volte il palco: Tom Jobim, Vinicius de Moraes, genio, amico e collaboratore di una vita, Baden Powell, Carlos Lyra e Chico Buarque. «Sono i miei dolci fantasmi, abitano la mia chitarra e ogni accordo che faccio e, quando cantiamo le canzoni di queste persone, facciamo qualcosa che è importante non solamente per me».

Un paulista in Italia

Non solo Brasile, però, perché quello di Toco con l’Italia è un legame di sangue e musica, con i nonni italiani e un ritorno alle origini, innescato dal grande amico, collega, mito Chico Buarque, con cui Toco in Italia visse tra il ’68 e il ’69, «quando in Brasile c’era molta repressione e con l’Italia ho un vero rapporto d’amore, sia per e mie origini, che per l’accoglienza che ho sempre ricevuto». Un’affinità elettiva coltivata in una serie di collaborazioni indimenticabili, che non potevano non entrare nella trama di questo concerto, da “Acquarello”, scritto, tra gli altri, con Maurizio Fabrizio e Guido Morra, al capolavoro “La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria” con Ornella Vanoni, fino alla cover di “Tutta ‘n’ata storia” di Pino Daniele. E, poi, i progetti con Ennio Morricone, Paola Turci, Sergio Bardotti, Lucio Dalla, Sergio Endrigo e Giuseppe Ungaretti, sì, il poeta, perché “La vita, amico, è l’arte dell’incontro”.