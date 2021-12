Topo d’auto fa 6 colpi in una notte 

Vetri in frantumi e serrature forzate per rubare dalle vetture in sosta. Una raffica di furti nella notte tra domenica e lunedì nel centro storico di Sassari attraverso un sistema collaudato che ha consentito al ladro di danneggiare sei macchine e rubare un’autoradio, denaro e altro materiale.

La Polizia di Sassari ha tratto in arresto un 43enne sassarese per furto aggravato, danneggiamento ed evasione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto responsabile di diversi danneggiamenti di auto, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a seguito di due recenti arresti della volante per gli stessi reati. Il malvivente è stato colto in flagrante dagli agenti intervenuti nella parte bassa di viale Caprera, mentre era intento a danneggiare le vetture parcheggiate con l’intenzione di rovistare all’interno.

Con gli attrezzi in mano

Sottoposto a perquisizione, aveva addosso diversi oggetti che probabilmente aveva appena trafugato dagli abitacoli delle auto trovate con finestrini e lunotti distrutti. Fra l’altro aveva anche forzato gli sportellini di alcuni serbatoio per prelevare la benzina. In mano il 43enne teneva grossi cacciaviti, secondo la Questura di Sassari utilizzati presumibilmente come arnesi da scasso. Fermato dagli agenti, il ladro seriale è stato arrestato. Ieri mattina, il processo per direttissima. L’uomo è stato ritenuto responsabile per i reati addebitati e ne è stata disposta la custodia nel carcere di Bancali. Ad incastrarlo anche le telecamere della zona, un sistema di videosorveglianza presente in alcuni quartieri più colpiti dai furti, tra piazza Colonna Mariana, vicolo Ospedale Militare e il piazzale di via al Duomo. Nelle automobili tracce di cacciaviti, cannule e carte imbevute di carburante.

Un’amara scoperta per i proprietari dei veicoli che la mattina seguente avevano dovuto fare la conta dei danni subiti e provvedere a sporgere denuncia. Sassari è interessata da tempo da una escalation di atti vandalici sia nella parte bassa, tra via Sorso e viale Caprera, che nei quartieri di più recente costruzione come Carbonazzi.