“Top Secret”: veleni, blitz e confessioni esclusive 

Fatti e i misfatti, segreti e colpi di scena. Il grande traffico di rifiuti dal continente alla Sardegna è al centro della nuova puntata di Top Secret, la trasmissione d’inchiesta di Videolina curata e condotta da Mauro Pili, caporedattore dell’Unione Sarda. Confessioni shock, documenti segreti sul dietro le quinte di un business senza confini che riguarda l’intera Isola, da sud a nord. Le telecamere di “Top Secret – Inchieste di Sardegna” entreranno nel cuore degli affari nascosti dei veleni spediti in Sardegna.

Viaggio vietato

Viaggio vietato nei percorsi dei camion carichi di ogni genere di rifiuti pericolosi inviati in terra sarda dalla grande lobby nazionale dei veleni. Le immagini esclusive dei carichi di amianto dentro le navi, il carico nei porti di Civitavecchia, Livorno, Salerno e Napoli, e lo sbarco in quelli di Olbia e di Cagliari. La trasmissione di inchiesta della prima rete TV della Sardegna ha documentato i retroscena dentro i porti blindati dell’Isola, alla scoperta dei carichi più inquietanti di veleni. La trasmissione metterà a fuoco le grandi direttrici di questo traffico che da due anni e mezzo sta imperversando lungo le strade sarde, attraversando prima quelle del sud, del centro e del nord Italia. La puntata in onda oggi su Videolina alle 21, sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 del satellite Sky -Tvsat sarà dedicata al tema: «Sardegna, discarica d’Italia».

Intervista choc

La redazione di “Top Secret” ha preannunciato per la puntata di oggi un’intervista choc con un camionista che ha trasportato in lungo e in largo per la Sardegna, per conto di un’impresa di trasporti nazionale, rifiuti di ogni genere. Un racconto dettagliato e sconvolgente di quanto avveniva in questi trasbordi con rivelazioni destinate a provocare un terremoto nella gestione di questa partita. L’inchiesta di oggi è il proseguo di quelle realizzate nei mesi scorsi dall’Unione Sarda e che hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica questa invasione di rifiuti continentali.

Procure e Tribunali

Vicende sulle quali ci sono i riflettori puntati anche di Procure e Tribunali. Per la puntata in onda stasera è stato anche annunciato un documento inedito ed esclusivo destinato a provocare un terremoto nella gestione delle discariche in Sardegna. Nel corso dell’inchiesta televisiva, infatti, saranno resi noti i documenti relativi agli assetti societari delle compagini che detengono la proprietà delle discariche. Il tema dei rifiuti, provenienti da altre regioni, ha già suscitato decisioni importanti dei Tribunali amministrativi e dallo stesso Consiglio di Stato che hanno bloccato l’invio in Sardegna dei fanghi fognari della Puglia.

Veleni in Planargia

Una parte importante dell’inchiesta del venerdì sera su Videolina sarà dedicato a ciò che è successo nel trasbordo dei fanghi di depurazione della Puglia e la gestione sul territorio che ha messo a rischio una delle zone più delicate del sistema ambientale dell’isola, quello dedicato ai terreni per la coltivazione dei vigneti della Malvasia di Bosa. In questo caso saranno messi in onda video eclatanti su quanto accadeva in alcune campagne della Planargia.

Traffico amianto

L’inchiesta televisiva punterà, poi, i riflettori sul grande traffico di amianto e rifiuti pericolosi provenienti dal Nord e dal centro Italia con documenti esclusivi che inchiodano i responsabili. «Top Secret» entrerà, poi, sui segreti finanziari della società Riverso S.p.A.,di proprietà della famiglia napoletana di Francesco Colucci. Sotto esame l’esplosione dei guadagni negli ultimi due anni in seguito agli accordi con alcune importanti società di smaltimento rifiuti del nord e del centro Italia.

Assicurazioni bulgare

Infine, la serie di giornalismo d’inchiesta di Videolina entrerà nei meandri del sistema assicurativo oltre i Balcani, dalla Bulgaria alla Romania, alla scoperta del sottobosco delle fideiussioni utilizzate per garantire in maniera fittizia le discariche. La puntata entrerà, infine, nel Tribunale di Roma dal quale sono usciti documenti esplosivi che riguardano il futuro di una delle discariche più invasive del sud Sardegna.

Terremoto

Documenti inediti che provocheranno un vero e proprio terremoto nelle responsabilità non solo delle società ma anche di chi a livello amministrativo non ha messo in campo tutte le tutele e le azioni necessarie per bloccare ogni rischio. L’appuntamento con «Top Secret – Inchieste di Sardegna» è stasera alle 21 su Videolina.

