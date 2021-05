Top Secret: sole & vento, il grande scippo  

Affari e miliardi, interessi spaventosi e progetti segreti sul sole e il vento di Sardegna. Un viaggio nel sottobosco delle energie rinnovabili e un grande business che passa da società straniere registrate nei paradisi fiscali alle grandi multinazionali, dalla malavita organizzata agli speculatori di ogni genere. È la storia dello sbarco nell’Isola dei Nuraghi di personaggi insospettabili finiti poi nelle maglie dell’antimafia con sequestri da mille e una notte. Scempi ambientali e truffe, devastazione paesaggistica e un fiume di denari che riempie i conti correnti di società che niente hanno a che fare con la Sardegna. Guadagni miliardari per gli affaristi del vento, elemosine per Comuni e affittuari.

I grandi business

“Top Secret – Inchieste di Sardegna”, la trasmissione di approfondimento della prima rete sarda, curata e condotta da Mauro Pili, caporedattore dell’Unione Sarda, in onda stasera alle 21 su Videolina, canale 10 del digitale terrestre e 819 sul satellite, metterà sotto i riflettori uno dei più grandi business che si stanno consumando sulla testa della Sardegna. Un viaggio nel mondo segreto delle energie rinnovabili, con tanto di inchieste penali clamorose, e soprattutto il grande sacco che si sta pianificando sul sole e il vento dell’Isola. “Sole e vento, il grande scippo” è il tema della quarta puntata di “Top Secret”.

Operazioni pericolose

La trasmissione d’inchiesta metterà sotto la lente d’ingrandimento dei fatti e dei documenti tutte le operazioni più pericolose che hanno caratterizzato lo sbarco nell’Isola di personaggi inquietanti con rapporti molto pericolosi. I quesiti all’attenzione della puntata di oggi sono eloquenti. Chi si nasconde dietro il grande affare delle energie rinnovabili in Sardegna? Qual è la storia controversa di questa invasione eolica straniera e non solo che ha deturpato crinali e montagne dell’Isola dei Nuraghi? Che ruolo ha svolto la criminalità organizzata nella gestione del grande business dell’eolico in Sardegna? Domande alle quali “Top Secret – Inchieste di Sardegna - cercherà di dare risposte nella puntata dedicata allo scippo del sole e del vento. La trasmissione d’inchiesta di Videolina metterà a fuoco i fatti e misfatti di un grande affare che si sta consumando sulla testa della Sardegna e dei sardi.

Vortice miliardario

Un giro vorticoso di miliardi di euro che, sfruttando le condizioni climatiche dell’Isola, sole e vento, finisce nelle tasche di società sconosciute e fuori dal territorio regionale. La Sardegna trasformata in un’immensa piattaforma per la produzione di energia rinnovabile generando infiniti guadagni per società estere e non solo. La puntata di oggi - ha preannunciato la redazione di “Top Secret” - ricostruirà con documenti alla mano il grande interesse e gli investimenti nel settore dell’eolico e del fotovoltaico. Un viaggio nei principali scempi ambientali consumati in terra sarda, con promesse di sviluppo e occupazione trasformate in una vera e propria illusione.

Nomi altisonanti

Nel corso della trasmissione emergeranno nomi altisonanti riconducibili - secondo i report degli inquirenti - ai più pericolosi esponenti della criminalità organizzata. La puntata, poi, svelerà un piano segreto sugli investimenti offshore sulle coste della Sardegna. Un progetto tenuto nascosto di cui si è parlato in consessi riservati e nelle segrete stanze dei palazzi romani.

Sardi che non pagano

L’appuntamento di stasera svelerà anche chi sono i sardi che non pagano più la corrente grazie ad una lungimirante gestione delle energie rinnovabili da parte dei loro Comuni. Non mancheranno nemmeno i rapporti tra le grandi industrie energetiche della Sardegna e gli incentivi delle energie alternative. Un flusso di denaro che scorre sotterraneamente, prelevato dalle bollette dei cittadini sardi, e non solo, per finire, poi, nelle casseforti delle grandi multinazionali.

Progetti futuri

Nella puntata di stasera anche un viaggio nei veri progetti futuri, con costi esorbitanti, con i quali si sta costruendo nel silenzio assoluto un grande scippo energetico ai danni della Sardegna e dei Sardi. “Sole e vento, il grande scippo", stasera alle 21 su Videolina, con “Top Secret – Inchieste di Sardegna”.

RIPRODUZIONE RISERVATA