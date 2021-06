Top Secret: quel nero sul cielo della Saras 

Documenti riservati e inediti, immagini e interviste esclusive. “Top Secret – Inchieste di Sardegna”, la trasmissione d’inchiesta di Videolina,curata e condotta da Mauro Pili, caporedattore dell’Unione Sarda, in onda stasera alle 21.00, canale 10 sul digitale terrestre e 819 sul satellite, entra nel mondo della Saras, ora Sarlux, la più grande raffineria petrolifera del Mediterraneo. Un viaggio “dentro” lo stabilimento che la storia, e la politica, hanno fatto piazzare nel cuore del Golfo degli Angeli, a due passi da Cagliari. Uno scenario incantato trasformato all’inizio degli anni ‘60 in un polo industriale senza precedenti.

Il patriarca Moratti

E’ la storia di una famiglia, quella dei Moratti, che, con il patriarca Angelo, decise di colonizzare un tratto di Sardegna per impiantare una fabbrica pesantissima le cui ricadute ambientali erano da tutti ignorate o sottovalutate. Un’inchiesta giornalistica su uno dei temi più controversi della storia dell’isola: il rapporto tra ambiente e lavoro, tra salute e affari. Una partita delicatissima che “Top Secret” affronterà con documenti alla mano, prove schiaccianti di quanto sta avvenendo ed è avvenuto in quell’area industriale. Il motivo conduttore della penultima puntata di “Top Secret” sarà la ricerca della verità sull’inquinamento nel territorio di Sarroch, con atti riservati che rivelano una situazione preoccupante sia sul piano ambientale che della salute pubblica.

In terra, mare e aria

Un viaggio dentro la Saras con l’ausilio di immagini aeree e imbarcazioni che hanno scandagliato l’intero territorio scoprendo fatti e misfatti di ieri e di oggi. Scoperte inedite sulla gestione del territorio con i segni eloquenti ed evidenti di come siano stati devastati i terreni utilizzati per ogni genere di discarica. La puntata si apre con uno spaccato della famiglia Moratti, dal potere petrolifero al calcio, dai denari al silenzio sulle principali questioni ambientali. Uno spaccato sui regali di Stato e sulla gestione della transizione ecologica.

I video denuncia

Un’inchiesta che prende avvio dagli ultimi fatti più rilevanti sul piano ambientale, con immagini esclusive su cosa è realmente accaduto nelle emissioni in atmosfera. Video e immagini documentate dall’Associazione “Salviamo il mare” di Sarroch, vera sentinella sull’inquinamento in tutta l’area, a partire dalle incursioni in barca su sversamenti e danni ambientali legati soprattutto al fronte mare.

Il controllo dell’aria

La trasmissione, poi, si occuperà di una vicenda delicatissima riguardante la gestione del controllo dell’aria in Sardegna, con documenti inediti e nascosti su una gara d’appalto davvero sul filo del rasoio. Una procedura amministrativa che per la prima volta ha messo a ferro e fuoco la Saras e le sue consociate. Uno scenario inquietante sulla tutela dell’aria nell’Isola.

Quelle notti di veleno

"Top Secret” entrerà, poi, nel dettaglio di una sequenza infinita di omissioni nella gestione degli allarmi ambientali. Una ricostruzione dall’interno su fatti verificati e riscontrati, con immagini eloquenti tutte riconducibili alle notti più buie di Sarroch. Nel corso della settima puntata un ex dipendente racconterà a viso “protetto” tutto quello che succedeva nelle notti di Sarroch con rivelazioni choc sullo smaltimento di veleni nelle aree della zona industriale. Con le verifiche sul posto effettuate dalle troupe di Top Secret a conferma dei fatti raccontati.

Carte blindate

L’appuntamento della prima serata di venerdì su Videolina proporrà, poi, le mappe segrete sul grande inquinamento nell’area della Saras. Documenti esclusivi che dovevano restare blindati nelle casseforti della Saras e che, invece, “Top Secret” svelerà durante l’inchiesta televisiva. Un viaggio sottoterra, nelle viscere delle falde idriche sotterranee, per comprendere il grande inquinamento che scorre nell’area industriale.

Inquinamento a mare

Nel corso della puntata gli operatori di “Top Secret” sono, poi, riusciti ad entrare nell’area riservata del pontile della Saras per immortalare uno dei punti più delicati della raffineria, quello del carico e scarico delle petroliere.

Salute

La redazione di “Top Secret” metterà, poi, a fuoco le questioni sanitarie. Studi internazionali, e non solo, sulla salute dei cittadini di Sarroch, a partire dai bambini. Protagonisti della puntata saranno anche due coraggiosi difensori dell’ambiente, un agricoltore e un pescatore che hanno “osato” sfidare in Tribunale proprio la Saras. La trasmissione svelerà, infine, due documenti inediti ed esclusivi sulle sorti della raffineria sarda. Stasera alle 21.00 su Videolina “Top Secret”.

