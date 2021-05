Tonno, sagre e concerti per l’estate 

Vaccini e turismo, l’immunità per spingere la ripresa: è anche per questo che alle isole minori è stata riconosciuta la priorità nella vaccinazione. Tre di queste si trovano nel Sulcis Iglesiente, sono Carloforte, Sant’Antioco e Calasetta.

Sant’Antioco e Calasetta

A Sant’Antioco gli eventi in programma per la stagione estiva iniziano a delinearsi. «Stiamo organizzando – spiega l’assessore al Turismo e allo Spettacolo Roberta Serrenti - ci sarà sicuramente il Sulky jazz e poi gli appuntamenti con le giornate all’insegna del benessere all'aperto come yoga, sport in spiaggia, mindfullness. Sono previsti poi gli incontri nelle vigne per le degustazioni e stiamo creando una serie di attività interessanti per il turista come le escursioni tematiche: permetteranno di scoprire sapori e saperi dell'isola ammirando i vari scorci. In valutazione gli appuntamenti all’Arena Fenicia, ma questo dipenderà dai protocolli per i concerti e inoltre stiamo programmando anche la festa di Sant'Antioco di agosto nella speranza di poter, seppure in modo più limitato, portare il santo in processione accompagnato dai vari costumi e suoni della Sardegna. In fase di valutazione anche le serate enogastronomiche, sempre in base alle restrizioni più o meno forti».

Anche a Calasetta inizia a prendere forma il calendario. «Andrà in scena il maggio dei libri, il festival Liberevento dedicato a Bruno Rombi, eventi legati al progetto “Calasetta accessibile e sostenibile” e al programma del piano strategico in accordo con Sant’Antioco – spiega l’assessore al turismo Claudio Mercenaro – poi in merito al museo diffuso sono previsti eventi enogastronomici con attività e produttori locali e i festeggiamenti per San Giovanni avverranno in modalità online.

A luglio andrà in scena il campionato mondiale O’pen Skiff e a settembre è prevista la festa per la fondazione di Calasetta, il campionato windsurf e la festa patronale». In fase di programmazione anche iniziative legate al museo Macc e all’archivio digitale per la cultura tabarchina Raixe.

Carloforte

Sull’Isola di San Pietro, per i turisti che sceglieranno Carloforte per le vacanze, sono in preparazione diversi appuntamenti. «Per giugno stiamo pensando a eventi che abbiano come filo conduttore il tonno, uno di questi potrebbe essere un contest tra ristoratori, ad esempio - dice il sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni - con iniziative nella prima parte del mese quando le tonnare sono ancora in pesca, ma anche più in là in concomitanza con le festività di San Giovanni Battista e San Pietro. Per il resto della stagione estiva stiamo lavorando intensamente ad altri appuntamenti, sempre tenendo conto delle restrizioni e penso che a breve ci saranno importantissime novità. Faremo di tutto per sfruttare questa opportunità: le nostre attività, che in buona parte si reggono sul turismo, hanno subito gli effetti della pandemia e vogliono rialzarsi». Carloforte, inoltre, sta sviluppando il Piano strategico per il turismo che prevede, tra le altre cose, il coinvolgimento degli operatori e la realizzazione di un brand per l'Isola di San Pietro come destinazione turistica.

