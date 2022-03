Tommaso, un angelo in cielo 

L’intera comunità di Talana si è raccolta ieri mattina intorno alla famiglia di Fiore Murru e Graziella Loi, genitori straziati dalla prematura scomparsa del giovane figlio Tommaso, 15 anni di argento vivo spazzati via da uno di quei mali troppo grandi da accettare anche per gli adulti, e impossibili da concepire per chi grande voleva diventare ma non ha fatto in tempo. Troppo il dolore di un intero paese per la scomparsa del giovane Tommaso Murru, il cui feretro è tornato a casa ieri mattina da Roma, dove il ragazzino era ricoverato da qualche settimana per curare una forma di tumore.

Lutto

Le lenzuola bianche esposte ai balconi simboleggiavano il lutto dell’intera comunità talanese, modalità di partecipazione al dolore condivisa anche dalla vicina comunità di Urzulei, dove il carro funebre proveniente da Olbia ha transitato a metà mattinata, percorrendo la provinciale che porta a Talana. Durante i funerali celebrati dal parroco don Marco Congiu ha preso la parola la sorella di Tommaso, Fabiana, 20 anni, per salutare il fratellino volato in cielo troppo presto, seguita da una delle docenti della Classe II D del Liceo Scientifico di Tortoli, Clara Concas, che ha salutato Tommaso a nome della scuola. In prima fila, ad accompagnare lo sfortunato ragazzo talanese, grande appassionato di calcio, c’erano anche i compagni della Baunese, società nella quale Tommaso aveva militato sin dall’età di sette anni, facendo tutta la trafila, dai “Piccoli Amici” ai “Pulcini”, fino agli “Esordienti”.

Sacrifici

Grande tifoso della Juventus, Tommaso era disposto a qualsiasi sacrificio per poter coltivare la sua passione per il calcio e quando i genitori lo avevano accompagnato alla Scuola Calcio della Baunese, a Santa Maria Navarrese, si era subito trovato bene, nonostante il lungo tragitto in auto per ogni allenamento. Negli ultimi due anni il male che lo aveva aggredito e lo aveva costretto ad abbandonare il calcio. La delegazione della Baunese, guidata dall’allenatore Salvatore Porcu, che all’epoca seguiva la squadra di Tommaso, ha consegnato alla famiglia una maglia delle giovanili nerazzurre numero nove, con la scritta “Sarai lontano dai nostri occhi ma non lontano dai nostri cuori”.