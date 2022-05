Tombaroli a S’Ortali ’e su Monti 

Blitz dei tombaroli al complesso archeologico di S’Ortali ‘e su Monti di Tortolì. Il sito di San Salvatore, senza presidio dallo scorso febbraio, è stato assaltato nei giorni scorsi. Gli autori del saccheggio si sono infilati dentro la camera del nuraghe e hanno divelto il bancone, già danneggiato in occasione degli ultimi scavi che risalgono al 2010. Verosimilmente cercavano oggetti preziosi, tra cui ceramiche e bronzetti. Incauti e forse poco esperti, durante le operazioni di scavo, estese anche al vecchio granaio, hanno pure rotto il manico in legno del piccone. L’utensile è rimasto lì, buttato su un cumulo di terra all’interno della tholos. L’opposizione consiliare accusa sindaco e maggioranza per la mancata attivazione del servizio di gestione dell’area archeologica, fiore all’occhiello della storia antica di Tortolì.

Il fatto

L’irruzione selvaggia risale a pochi giorni fa. Evidentemente i tombaroli sapevano che il complesso con vista sul mare di Orrì era sguarnito di personale, sia nel turno diurno che notturno. Se il blitz sia avvenuto alla luce del sole o al chiaro di luna non è dato sapersi. La certezza è che ignoti hanno scavalcato la recinzione, si sono fiondati nei punti di maggior interesse storico e hanno cominciato le operazioni di scavo. Nel ventre del nuraghe hanno spostato il bancone. Probabile che cercassero frammenti di ceramiche preziose, vasetti decorati dall’elevato valore confidando però di individuare bronzetti. La conferma arriva dal rinvenimento di due manici di piccone che sono stati spezzati in fase di scavo. Questo particolare autorizza a pensare che il blitz non sia sto messo a segno da un tombarolo solitario ma vi abbia preso parte una banda.

Off limits

L’accesso al pubblico è vietato da fine febbraio. Dopo la scadenza del contratto di gestione con la società Muvis è atteso il nuovo bando, che però ancora non è disponibile. Mimmo Lerede, 62 anni, capogruppo dell’opposizione consiliare, incalza la maggioranza. «Chiediamo a che punto è la procedura per l’assegnazione dell’appalto di gestione. È un’altra delle solite lentezze amministrative in ambiti importanti di questa maggioranza. La stagione turistica è iniziata da un po’, ma chi viene a visitare il nostro territorio non può accedere al complesso archeologico, mentre dopo lo scioglimento della gestione associata i Comuni di Villagrande e Ilbono sono riusciti a trovare le soluzioni adeguate a riprendere le attività nei propri siti. Tortolì e la sua storia non meritano una disattenzione di tale portata». Irraggiungibile il sindaco per un suo chiarimento.