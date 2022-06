Tolleranza zero contro gli evasori 

Per il Comune un accordo che consente di recuperare le tasse non versate, in particolare Imu e Tari. “La proficua partecipazione del Comune all’accertamento fiscale gli consente di essere destinatario dei tributi erariali riscossi, anche a titolo non definitivo, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge”, è spiegato nel protocollo fra i due enti. «Lo scorso anno abbiamo iniziato a lavorare per il recupero dell’evasione della Tari», ricorda il vicesindaco, «e iniziamo a vedere i primi risultati grazie anche alla distribuzione dei nuovi mastelli con microchip e alle nuove iscrizioni delle utenze aggiornate nell’anagrafe tributaria». Lo dimostrano i numeri sul versamento del tributo, che lo scorso anno ha raggiunto il 57 per cento.

L’accordo ha avuto il via libera in Giunta nei giorni scorsi. Ora spetterà al sindaco Graziano Milia firmare il protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e partire ufficialmente con la task force contro l’evasione fiscale. Al centro cinque settori nei quali il Comune dovrà garantire una collaborazione nell’accertamento fiscale dei tributi statali e locali: commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all’estero, e disponibilità di beni e servizi di valore indicativi di capacità contributiva. «L’obiettivo è contrastare l’evasione in generale, sempre a tutela dei cittadini», sottolinea Sanna, «perché, come più volte ho detto, se tutti versano regolarmente le tasse si hanno più servizi e soprattuto tutti pagano meno».

Accordo tra Comune e Agenzia delle Entrate contro gli evasori fiscali in città. Al centro del protocollo approvato in Giunta, l’Imu e la Tari - le due tasse comunali sulle quali si concentra il fenomeno dell’evasione con circa 8 milioni di buco in media all’anno - sino alle imposte statali che non vengono versate regolarmente. Con una serie di controlli a tappeto e accertamenti fiscali che consentiranno di rintracciare chi non paga le imposte, o chi le paga ma solo in parte o in modo sbagliato. «Una collaborazione utile per mettere ordine», commenta il vicesindaco Tore Sanna, «e con la quale contiamo di essere più incisivi sul fronte dell’evasione dell’Imu».

Il via libera

Il recupero

Il problema resta la tassa sugli immobili, che non viene versata da tutti, tanto da creare un buco di oltre 4 milioni in media all’anno nel bilancio comunale. «Sull’Imu c’è una banca dati che a nostro avviso presenta delle falle per dichiarazioni scarsamente attendibili», spiega Sanna. «Con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate contiamo di essere maggiormente incisivi nel controllo».

Le verifiche

Sotto la lente d’ingrandimento di Agenzia e Comune anche l’economia sommersa - quindi le attività non registrate e di fatto non regolarmente tassate - gli immobili in locazione, dove spesso si concentra il fenomeno degli affitti in nero, la cessione di terreni agricoli o edificabili, e i trasferimenti di residenza all’estero in Stati considerati a fiscalità privilegiata.

