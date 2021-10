Titino, il super tifoso ha 95 anni 

C’è una squadra di calcio, il Sadali, che fa sognare gli appassionati e che ha acceso una sana rivalità sportiva con i “cugini” del Seulo. Domenica c’è stato anche il derby della Barbagia, match clou del campionato di Promozione, concluso in parità (2-2). Ma il Sadali può vantare un altro record, difficile da superare: sugli spalti a incitare i ragazzi non è voluto mancare il veterano della tifoseria, Valentino Pilia, per tutti in paese Titino, 95 anni e una sempreverde passione per il pallone. «Ho iniziato a giocare per strada da bambino: era il 1935», racconta il pensionato in ottima salute, a parte qualche inevitabile acciacco, attivissimo in paese e presente ogni domenica allo stadio con i suoi cinque figli maschi, nipoti e pronipoti. «Prima seguivo anche le trasferte del Sadali, adesso solo le partite in casa».

La storia

Valentino Pilia è stato per oltre vent'anni dirigente della squadra di calcio del paese.

Anche in quel ruolo, come insegna il gioco del calcio quando si fa metafora di vita, ha sempre difeso la società, il rispetto delle regole e un po’ anche di questa Barbagia.

«È buona educazione che un arbitro consegni le chiavi dello spogliatoio ai dirigenti della squadra padrona di casa. Un direttore di gara non lo fece, le nascose sotto un sasso. Ho aspettato si allontanasse per recuperarle, così che fosse costretto a chiederle, come doveva essere».

I figli calciatori

Il 1989 è stato un anno da ricordare: il Sadali, con i cinque Pilia junior in squadra, quell'anno vinse il campionato passando in Prima categoria. Oggi i figli di Titino hanno tra i 57 e 67 anni, ricordano ancora con il sorriso i viaggi con il padre per le trasferte. Anche loro hanno scoperto l'amore per il pallone giocando in strada in quelle lunghe, interminabile estati, come nei pomeriggi freddi e grigi in Barbagia. Anche loro hanno trasmesso la passione per questo sport ai loro figli. «Oggi quattro miei nipoti giocano nel Sadali», dice con orgoglio Titino, «mio figlio Mariano è il presidente». Dei cinque fratelli Pilia, a giocare ancora a pallone, nell'Associazione Ingegneri torneo MSP over 50, è rimasto il penultimo, Marcello, 57 anni, famoso per il suo gioco un po’ fuori dagli schemi.