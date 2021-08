Tita-banti, l’oro di cagliari 

A ventuno anni dal successo di Alessandra Sensini nel windsurf, a Sidney, la vela italiana si veste nuovamente d’oro. Ieri mattina, sono stati Ruggero Tita e Caterina Banti a svegliare l’Italia, per proiettarla dentro un altro sogno: la vittoria nel catamarano Nacra 17 Mixed, la più veloce e acrobatica tra le classi olimpiche, introdotta a Rio 2016 dopo l’addio al Tornado.

Che la coppia azzurra fosse destinata al podio, era cosa certa. I due avevano dominato le regate di flotta, nella baia di Enoshima, e stretto ogni giorno sempre più forte lo scettro provvisorio. Solo il metallo, era incerto e oscillava tra l’argento e l’oro, appeso all’esito della Medal Race. Per aspirare al gradino più alto, Tita-Banti dovevano arrivare sesti o comunque non oltre cinque posizioni dietro ai diretti rivali, gli inglesi John Gimson e Anna Burnet.

La Medal Race

La posta in gioco era troppo elevata, per correre rischi. Mentre il mito argentino Santiago Lange e la sua prodiera Cecilia Carranza - oro a Rio 2016 - si prendevano la scena e vincevano la regata finale, avara di vento, Tita-Banti hanno marcato stretto i britannici, senza perderli di vista un attimo. È bastato il sesto posto, subito dietro di loro, per far esplodere la gioia, issare con orgoglio il tricolore, scatenare sulla banchina il presidente del Coni Giovanni Malagò, quello di Federvela, Francesco Ettorre, e il direttore tecnico Michele Marchesini. L’Italia sale così sul podio olimpico, a tredici anni da Qingdao 2008, dove sempre la Sensini colse l’argento e Diego Romero il bronzo nel Laser. Oggi l'ultima chance azzurra, con Ferrari-Calabrò impegnati nella finale del 470 maschile.

A Cagliari

Assistere alla Medal race dei Nacra ha riportato molti appassionati cagliaritani ai pomeriggi trascorsi col binocolo, sulla spiaggia del Poetto, a veder sfrecciare i Nacra lungo l’orizzonte. Per tutto lo scorso inverno infatti sia la squadra italiana che quella austriaca, britannica e argentina hanno vissuto e si sono allenati in città, accolti dallo Yacht Club Cagliari e dal Windsurfing Club Cagliari. Da lì, è partita la scalata di Tita-Banti alla medaglia. «Il periodo di allenamento a Cagliari è stato molto importante», ha affermato l’allenatore dei nuovi campioni olimpici, Ganga Bruni, raggiunto nella notte giapponese, «veniamo sempre molto volentieri, soprattutto in inverno perché sappiamo di trovare un clima perfetto per noi. Potersi allenare con queste nazioni, è stata una scelta voluta per aiutare i ragazzi a conoscere sempre meglio bene i loro avversari più temibili e questo ha funzionato bene. In una giornata come oggi (ieri, ndr ) dove ci giocavamo una medaglia, sapere di aver battuto più volte in allenamento Gimson-Burnet ha dato grande sicurezza. Come accaduto tutti gli anni», ha anticipato il coach, «la federazione tornerà senz’altro a Cagliari per gli allenamenti delle classi olimpiche».

