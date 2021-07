Tirrenia, sì dei giudici al concordato 

Il tribunale di Milano ha ammesso la Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione al concordato proposto dall’impresa. Il decreto adottato dalla presidente della sezione fallimentare del tribunale meneghino rappresenta un punto di svolta nella vicenda che ha coinvolto il vettore controllato dalla famiglia Onorato. Una lunga querelle nella quale sono stati protagonisti i creditori di Moby, altra storica società di proprietà degli Onorato e i rappresentanti di Tirrenia in amministrazione straordinaria. La compagnia di navigazione, poche ore dopo la pubblicazione del provvedimento, ha diffuso una nota per riassumere le prossime strategie: «Dopo aver superato il periodo di emergenza Covid19, grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il piano industriale e commerciale che ha già ottenuto grande riconoscimento dal mercato nell'avvio della stagione turistica».

La proposta

Il documento adottato dalla sezione fallimentare milanese fornisce una fotografia del Gruppo Onorato e della situazione in cui versano le società che ne fanno parte. Le toghe hanno specificato l'esistenza di una flotta di quarantaquattro traghetti: beni che garantiscono i principali ricavi. Importanti anche le attività dei sedici rimorchiatori di proprietà in otto porti sardi. Gli atti firmati dai giudici tratteggiano anche quelli che saranno gli orizzonti temporali con i quali si misurerà Tirrenia. La proposta di concordato sarà infatti alimentata: «Dai flussi della continuità sulla base del piano industriale e relativo al periodo 2021-2025 per euro 159 milioni e dalla vendita di cinque navi per un valore di oltre 100 milioni di euro». Numeri sui quali si confronterà l’adunanza dei creditori convocata per il prossimo 20 dicembre. Organo che dovrà approvare o rigettare la proposta concordataria.

Arnaldo Boeddu, segretario regionale Filt-Cgil, accoglie con cauto ottimismo la decisione dei giudici: «Senza il parere favorevole del Tribunale si sarebbe consumato un vero disastro sulla pelle dei lavoratori. Adesso è necessario sedersi intorno a un tavolo per mettere in sicurezza i livelli occupazionali e di reddito espressi da Moby e dalle altre società del Gruppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA