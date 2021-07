Tirrenia, salta l’ennessimo viaggio 

Una lunga scia di disagi, dal 26 giugno ad oggi, per i turisti che dalla penisola hanno tentato e ancora cercano di raggiungere l’Isola con i traghetti. Ma anche per chi dalla Sardegna spera di raggiungere Civitavecchia. Vacanzieri, certo, ma anche tanti sardi. L’ultima mazzata l’hanno subita i passeggeri che ieri sera sarebbero dovuti partire dallo scalo laziale diretti a Cagliari. Macchè, tutto saltato.

La sorpresa

L’annuncio è arrivato con un sms sui cellulari di chi da tempo aveva prenotato la traversata. Di certo su quello di Filippo Massa, emigrato sardo residente a Bologna. Aveva “bloccato” da tempo la sua cabina per tutta la famiglia ma anche il posto auto. Verso le 11 la Tirrenia gli ha inviato un sms per informarlo che la partenza delle 20 era stata sospesa. Una soluzione c’era: prendere la nave per Olbia ma senza cabina. Solo ponte. Oppure poteva scegliere una seconda alternativa: attendere il giorno successivo e prendere il traghetto per Cagliari. «Centinaia, se non migliaia, di passeggeri senza cabina costituiscono un pericolo sul piano sanitario, per non parlare dell'estrema scomodità. Per le famiglie con bambini, anziani è davvero un grave disagio», ha detto. Per non attendere un giorno e pagare un albergo per tutta la famiglia ha deciso di salire sulla nave per Olbia, dove né cabine né poltrone erano disponibili. «Ci siamo comprati alcuni materassini, dormiremo per terra ma almeno arriviamo».

Le conseguenze

Il disservizio di ieri «è stato conseguenza di quello di domenica», spiegano alla Tirrenia, quando la nave che sarebbe dovuta salpare da Cagliari per la città laziale era stata dirottata a Olbia per sostituire un traghetto guasto. Ma questo non sposta di una virgola di disagi. Anche perché i casi isolati (leggi alla voce, guasti improvvisi) si perdonano, quelli ripetuti meno. E di guasto si è trattato per la Moby Tommy che domenica alle 22 avrebbe dovuto traghettare 1500 passeggeri da Olbia a Civitavecchia. Per scongiurare che così tante persone restassero a terra, la compagnia ha deciso di rinunciare alla Cagliari-Civitavecchia (prevista per le 18) e di inviare la Moby Dada in Gallura, sacrificando i 300 passeggeri che sarebbero dovuti partire dal capoluogo. Questione di numeri. Alti quelli dei passeggeri presenti a Olbia, meno consistenti quelli dei “cagliaritani”. A pagarne le conseguenze sono stati anche tanti protagonisti e ospiti della Settimana ciclistica, avvertiti (anche loro) con gli sms. Così come i ragazzi della pallanuoto che a Civitavecchia avrebbero dovuto disputare le finali nazionali. Per varcare il Tirreno non è rimasto altro da fare che sobbarcarsi il viaggio in auto da Cagliari a Olbia. Ieri pomeriggio la Moby Zaza ha sciolto gli ormeggi nel porto di Cagliari e ha puntato verso Civitavecchia. I timori, visti i ripetuti inconvenienti, restano. Ma da oggi, lo ha comunicato Tirrenia, Moby Tommy e Mobby Dada navigheranno senza intoppi.

I precedenti

Il 26 giugno il viaggio sulla Moby Dada partita da Cagliari alle 20,30 e diretta a Civitavecchia era stato un calvario. Attracco in ritardo di due ore e mezzo. Nessuna delucidazione a bordo. Il 9 agosto era stata la Capitaneria a fermare la partenza di Moby Dada. I 240 passeggeri erano rimasti a bordo in attesa che i problemi riscontrati in sala macchine potessero essere risolti. Speravano almeno di poter dormire nelle loro cabine prenotate come era stato annunciato. Per nulla. La guardia costiera l’ha impedito. Troppi rischi. Riuscirono a partire tutti (o quasi) con la Moby Otta. L’effetto domino anche allora creò ulteriori problemi il giorno successivo per la traversata Civitavecchia-Cagliari. Esattamente come ieri sulla stessa rotta.

