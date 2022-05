Tirrenia, “regalo” da 100 milioni per Onorato  

A vincere a mani basse è Onorato, a perdere senza tema di smentita è il Governo, quello di Draghi e soprattutto le finanze pubbliche che in questa vicenda escono umiliate come non mai. La sintesi dell’accordo siglato dai commissari straordinari di Tirrenia, la società rimasta in piedi per gestire i debiti di Stato dopo la vendita della compagnia statale al gruppo Onorato, lascia esterrefatti. Il patron della Moby, indebitandosi sino al collo, comprò dallo Stato la Tirrenia, diventata poi Cin, per 380 milioni di euro. Duecento milioni, finanziati dalle banche, furono pagati quasi subito, gli altri 180 milioni vennero dilazionati in tre rate. Ad oggi, però, di quella rateizzazione lo Stato non ha visto nemmeno un euro. Tra una scusa e l’altra Onorato non ne ha mai voluto sentire di pagare quel debito. Lo Stato inizialmente è rimasto a guardare sino a quando sono iniziate le azioni di rivalsa, dai sequestri dei conti correnti bancari disposti dai Giudici di Roma alla improvvida decisione di spostare quei vincoli giudiziari dai denari in banca alle ipoteche sulle navi, consentendo ancora una volta di venir meno agli obblighi finanziari nei confronti delle casse pubbliche. Tutti atti che, ovviamente, non potranno che passare al vaglio della stessa Procura della Corte dei Conti visto che sono stati proprio i Ministri e i Ministeri ad autorizzare quelle operazioni. Quasi fosse un disegno predestinato alla fine, quando si è arrivati alla resa dei conti, lo Stato ha ceduto e Onorato si è portato a casa l’ennesimo gigantesco regalo di Stato. Dei 180 milioni che doveva alle casse pubbliche ne restituirà appena 82, attraverso un’operazione tutta finanziaria messa in campo dal “cavaliere bianco” della vicenda, quel Gianluigi Aponte che, senza colpo ferire, ha deciso di provare a salvare l’amico-nemico entrando nel capitale azionario della Moby con una quota del 25%. Dunque, il miracolo d’aprile, si consuma con un dietro front senza precedenti del Ministero dello Sviluppo economico, quello di Giancarlo Giorgetti, che dà il via libera allo “sconto” del debito, con un taglio netto di 98 milioni di euro. Le carte in nostro possesso parlano chiaro. E le pubblichiamo. Lo Stato, ignorando le rigide regole degli Aiuti di Stato e della Concorrenza, consente ai Commissari della Tirrenia in amministrazione straordinaria di chiudere la partita rinunciando alla bellezza di ben 100 milioni di euro di soldi pubblici che sarebbero dovuti servire a pagare i debiti pregressi della gestione statale della Tirrenia. Niente da fare. Con la facile giustificazione del rischio di perdere tutto, i commissari si accontentano di incassare cento, dicasi cento, milioni in meno rispetto a quanto Onorato avrebbe dovuto versare all’amministrazione straordinaria per saldare il debito. Un vero e proprio schiaffo alle finanze pubbliche visto che con questa operazione il patron di Mascalzone Latino ottiene anche la cancellazione da parte dello Stato di ogni pretesa e di ogni azione legale di risarcimento già in atto.

Il documento è secretato tra le carte del Tribunale di Milano, sezione fallimentare. Alida Paluchowski, Presidente del Collegio giudicante, ne ha visto tante nella sua carriera di giudice fallimentare, ma questa resa di Stato probabilmente l’ha lasciata senza parole. A gennaio scorso esaminando l’ennesima proposta di concordato del gruppo Moby era stata severa e senza appello: se entro il 31 marzo non arriverà una proposta seria e compiuta, definita in ogni suo aspetto, si va dritti dritti verso il fallimento. Il testo delle condizioni era sembrato insormontabile per chiunque. Per tutti, ma non per Vincenzo Onorato. In fin dei conti bisogna prendere atto del risultato finale. Tra una minaccia di licenziamento di seimila dipendenti, che in realtà non sono mai esistiti, tra Moby e Cin si arriva a malapena a 2.000, tra una denuncia a New York e una a Roma, tra un attacco e l’altro, alla fine il patron di Mascalzone latino è riuscito nel suo intento: non pagare i 180 milioni di euro di debiti con lo Stato. Il muso duro del Ministero dello Sviluppo Economico, che si era opposto senza cedimenti allo sconto dei debiti di Stato per il gruppo Onorato, si è trasformato di punto in bianco in una candida mammoletta. Nel segreto delle stanze del Palazzo quel «No» perentorio espresso a più riprese, messo persino per iscritto, si è trasformato in una vera e propria ecatombe della ragion di Stato.

Il documento è secretato tra le carte del Tribunale di Milano, sezione fallimentare. Alida Paluchowski, Presidente del Collegio giudicante, ne ha visto tante nella sua carriera di giudice fallimentare, ma questa resa di Stato probabilmente l’ha lasciata senza parole. A gennaio scorso esaminando l’ennesima proposta di concordato del gruppo Moby era stata severa e senza appello: se entro il 31 marzo non arriverà una proposta seria e compiuta, definita in ogni suo aspetto, si va dritti dritti verso il fallimento. Il testo delle condizioni era sembrato insormontabile per chiunque. Per tutti, ma non per Vincenzo Onorato. In fin dei conti bisogna prendere atto del risultato finale. Tra una minaccia di licenziamento di seimila dipendenti, che in realtà non sono mai esistiti, tra Moby e Cin si arriva a malapena a 2.000, tra una denuncia a New York e una a Roma, tra un attacco e l’altro, alla fine il patron di Mascalzone latino è riuscito nel suo intento: non pagare i 180 milioni di euro di debiti con lo Stato. Il muso duro del Ministero dello Sviluppo Economico, che si era opposto senza cedimenti allo sconto dei debiti di Stato per il gruppo Onorato, si è trasformato di punto in bianco in una candida mammoletta. Nel segreto delle stanze del Palazzo quel «No» perentorio espresso a più riprese, messo persino per iscritto, si è trasformato in una vera e propria ecatombe della ragion di Stato.

La sconfitta dello Stato

A vincere a mani basse è Onorato, a perdere senza tema di smentita è il Governo, quello di Draghi e soprattutto le finanze pubbliche che in questa vicenda escono umiliate come non mai. La sintesi dell’accordo siglato dai commissari straordinari di Tirrenia, la società rimasta in piedi per gestire i debiti di Stato dopo la vendita della compagnia statale al gruppo Onorato, lascia esterrefatti. Il patron della Moby, indebitandosi sino al collo, comprò dallo Stato la Tirrenia, diventata poi Cin, per 380 milioni di euro. Duecento milioni, finanziati dalle banche, furono pagati quasi subito, gli altri 180 milioni vennero dilazionati in tre rate. Ad oggi, però, di quella rateizzazione lo Stato non ha visto nemmeno un euro. Tra una scusa e l’altra Onorato non ne ha mai voluto sentire di pagare quel debito. Lo Stato inizialmente è rimasto a guardare sino a quando sono iniziate le azioni di rivalsa, dai sequestri dei conti correnti bancari disposti dai Giudici di Roma alla improvvida decisione di spostare quei vincoli giudiziari dai denari in banca alle ipoteche sulle navi, consentendo ancora una volta di venir meno agli obblighi finanziari nei confronti delle casse pubbliche. Tutti atti che, ovviamente, non potranno che passare al vaglio della stessa Procura della Corte dei Conti visto che sono stati proprio i Ministri e i Ministeri ad autorizzare quelle operazioni. Quasi fosse un disegno predestinato alla fine, quando si è arrivati alla resa dei conti, lo Stato ha ceduto e Onorato si è portato a casa l’ennesimo gigantesco regalo di Stato. Dei 180 milioni che doveva alle casse pubbliche ne restituirà appena 82, attraverso un’operazione tutta finanziaria messa in campo dal “cavaliere bianco” della vicenda, quel Gianluigi Aponte che, senza colpo ferire, ha deciso di provare a salvare l’amico-nemico entrando nel capitale azionario della Moby con una quota del 25%. Dunque, il miracolo d’aprile, si consuma con un dietro front senza precedenti del Ministero dello Sviluppo economico, quello di Giancarlo Giorgetti, che dà il via libera allo “sconto” del debito, con un taglio netto di 98 milioni di euro. Le carte in nostro possesso parlano chiaro. E le pubblichiamo. Lo Stato, ignorando le rigide regole degli Aiuti di Stato e della Concorrenza, consente ai Commissari della Tirrenia in amministrazione straordinaria di chiudere la partita rinunciando alla bellezza di ben 100 milioni di euro di soldi pubblici che sarebbero dovuti servire a pagare i debiti pregressi della gestione statale della Tirrenia. Niente da fare. Con la facile giustificazione del rischio di perdere tutto, i commissari si accontentano di incassare cento, dicasi cento, milioni in meno rispetto a quanto Onorato avrebbe dovuto versare all’amministrazione straordinaria per saldare il debito. Un vero e proprio schiaffo alle finanze pubbliche visto che con questa operazione il patron di Mascalzone Latino ottiene anche la cancellazione da parte dello Stato di ogni pretesa e di ogni azione legale di risarcimento già in atto.

Caporetto

Una sorta di resa incondizionata da far impallidire la catastrofe di Caporetto. Un’operazione, però, che lascia aperti molti dubbi e infinite criticità a partire proprio dall’ipotesi di danno erariale compiuto ai danni dello Stato. Nel documento che riportiamo integralmente, denominato “Integrazione alla relazione di attestazione del piano e della proposta di concordato preventivo della Compagnia Italiana di Navigazione” è messa a confronto la prima ipotesi di “risarcimento” del debito e quella finale sulla quale c’è stato l’accordo. Nella prima ipotesi quella di gennaio 2022 Onorato proponeva di “rimborsare” allo Stato 144 milioni di euro a fronte di un debito di 180 milioni. Una restituzione pari all’80% del debito. Il pagamento, però, non era ovviamente immediato, ma la tempistica serviva, ancor una volta a prendere tempo. La scansione del pagamento era una sorta di roulette russa: 23 milioni di euro da pagare entro sei mesi dall’approvazione dei concordati di Moby e Cin, 10 milioni entro il 31 dicembre 2023, 10 milioni entro il 2024 e 101 milioni entro il 31 dicembre del 2025. È quella rata da 101 milioni che ha riportato alla mente quello spettro temporale del mancato pagamento dei 180 milioni. Una proposta, quella di Onorato, che probabilmente aveva sin dall’inizio l’obiettivo di dissuadere i commissari dall’accettare quella dilazione così scadenzata, per, poi, proporre allo Stato di rinunciare a ben 100 milioni di euro. Sulla base di questa intesa il Tribunale ha fissato per il 27 giugno prossimo l’adunanza dei creditori davanti al Giudice delegato per votare, a favore o contro, questa proposta di concordato. Di certo restano elementi che, da qui alla definizione della relazione del collegio dei Commissari Giudiziali prevista per il 12 maggio prossimo, potranno ancora riaprire i giochi. Negli ambienti finanziari, infatti, si parla con insistenza di un’offerta di 110 milioni di euro che un soggetto terzo avrebbe depositato sul tavolo dei Commissari di Tirrenia. Si tratterebbe dell’ennesimo colpo di scena, confermando che l’accordo tra l’ex società pubblica e il gruppo Moby farà perdere allo Stato una valanga di denari.

Creditori in fermento

È evidente che i tantissimi creditori della vecchia Tirrenia non mancheranno di farsi sentire anche giudiziariamente considerato che saranno proprio loro, in fin dei conti, a pagare per tutti. Altra partita delicatissima è la cancellazione delle ipoteche attualmente iscritte sulle navi della flotta a garanzia delle banche e dei bondholders. Esiste un parere legale dello studio Akin Gump che dichiarerebbe possibile questa opzione, ma non è detto che tutti i soggetti siano disposti ad accettare questa clausola. Elemento, quello delle garanzie, che dovranno vagliare gli stessi commissari del Tribunale che hanno l’obbligo di tutelare l’intera platea dei creditori. Le seicento pagine di proposta di concordato, compresa l’integrazione finale di aprile, lasciano aperti altri fronti: dalla vendita delle navi al personale. Nel testo della proposta del concordato c’è scritto: «Per Moby è previsto un esubero di personale nel 2022 con risparmi stimati in euro 2,0 milioni; per CIN di euro 1,9 milioni. La riorganizzazione aziendale prevede quindi il licenziamento collettivo di quota parte del personale (sia per Moby che per C.I.N.)».

Il sacrificio di Porto Cervo

Onorato, infine, tenta di rendersi partecipe dei licenziamenti e annuncia il “sacrificio della villa di Porto Cervo: «A migliore supporto dell’impegno di corrispondere in favore della procedura di concordato di Moby s.p.a. la somma di euro 6.000.000,00 mi impegno, entro quindici giorni lavorativi dalla data odierna e salvo diverso reperimento del suddetto importo entro tale termine, a costituire un vincolo di destinazione ai sensi dell’art.2645 ter c.c. sull’immobile sito nel Comune di Arzachena e già oggetto di mandato a vendere, valevole fino al 31 dicembre 2022, in favore della Agenzia Immobiliare Brunati S.r.l.».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata