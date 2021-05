Tirrenia, istanza bis di fallimento 

Acque sempre più agitate per il gruppo Moby–Cin–Tirrenia. Dopo la presentazione della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ieri in serata un gruppo di creditori rappresentato da una società di intermediazione avrebbe depositato al Tribunale di Milano una nuova istanza di fallimento.

Seconda istanza

Si tratterebbe della seconda istanza depositata alla sezione fallimentare del palazzo di giustizia lombardo, dopo quella avanzata dal procuratore Roberto Fontana. Quella presentata da un gruppo di creditori irrompe inattesa sul proscenio di uno scontro giudiziario e finanziario senza precedenti. Da una parte il patron di Mascalzone Latino, Vincenzo Onorato, che ribadisce la bonta del piano di salvataggio presentato ai giudici fallimentari e dall’altra un’infinita schiera di creditori che continua a non fidarsi della proposta avanzata dal gruppo Moby.

Intermediari

Ad avanzare la nuova istanza di fallimento sarebbe stata la J-Invest S.p.A. una società di intermediazione specializzata nel settore dei distressed assets, ovvero i titoli di società che hanno difficoltà finanziarie o operative, inadempienze o sono in bancarotta. Non è un caso che la J-Invest dichiari come suo obiettivo sociale la realizzazione di elevati rendimenti principalmente attraverso i titoli ammessi al passivo di procedure concorsuali. La società che avrebbe presentato istanza di fallimento potrebbe, dunque, agire in nome e per conto di un gruppo di bondholders, coloro che hanno acquistato dalla Borsa di Lussemburgo il bond di Moby da 300 milioni.

Sconto allo Stato

Intanto sulla richiesta di concordato in continuità iniziano ad emergere i primi dettagli della proposta avanzata da Onorato. Una su tutte: il debito della Moby con lo Stato viene ridotto di ben 144 milioni. Onorato deve restituire alla Tirrenia in amministrazione straordinaria ben 180 milioni. Secondo quanto è stato scritto nel documento, restituirebbe, ma non si sa quando, appena 36 milioni di euro, appena il 20% di quello che gli era dovuto.

Profondo rosso

A questo si aggiunge un elemento che pesa non poco sull’affidabilità del piano presentato da Cin in Tribunale: la compagnia al 30 giugno 2020 ha registrato una perdita netta di 189 milioni di euro, patrimonio netto negativo per 126 Milioni e totale passività a quota 470 Milioni. E’ evidente che tali performance, senza i contributi statali, quasi tutti azzerati, rischiano di essere ancor più negativa già da quest’anno.

Impegni dubbi

Altro elemento che sta facendo discutere sia i creditori che gli stessi marittimi sono le affermazioni di Onorato con le quali ha garantito «il mantenimento dei servizi ai clienti, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti». Dichiarazioni che stridono con l’obiettivo di alienazione di alcune navi. Anche per questo motivo sarebbe scattata una nuova istanza di fallimento.

