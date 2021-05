Tirrenia & fallimento, il giorno del giudizio  

Il palazzo che fu di Borrelli & Di Pietro è blindato come non mai. Il Tribunale di Milano soffre le restrizioni del Covid, ingressi contingentati, precauzioni sempre da allerta rossa dopo la strage di sei anni fa al secondo piano della sezione fallimentare. Le ore sono contate. Stamane nei meandri del Palazzaccio va in scena l’ultimo atto di quello che potrebbe essere il crac economico-finanziario più rilevante della storia armatoriale. Alida Paluchowski, donna di ferro, Presidente della sezione fallimentare del tribunale milanese, ha tra le mani uno dei dossier più scottanti dell’ultimo secolo. A finire nelle forche caudine dei giudici del “de profundis finanziario” è un colosso dei mari, per tutti è la Tirrenia ma ufficialmente è la Compagnia Italiana di Navigazione, “Cin” per gli addetti ai lavori.

Misteri e debiti

Una storia carica di misteri e gossip con centinaia di milioni di euro pubblici finiti nelle casse private della Moby, la compagnia di Vincenzo Onorato. E poi c’è una valanga di debiti, 740 milioni per adesso, che martellano le porte del Tribunale lombardo. Ci sono le banche, ci sono i bondholders, gli obbligazionisti che hanno “prestato” a Onorato 300 milioni di euro, e poi c’è lo Stato che non ha ancora ricevuto 180 milioni di euro dalla vendita della Tirrenia al patron di Mascalzone Latino. L’udienza a porte chiuse, ammessi solo legali e parti costituite, è documentale. Sarà difficile far prevalere sentimenti e retorica giudiziaria, la matematica economica e finanziaria non è un’opinione e le tesi della difesa e dell’accusa sono già messe nero su bianco. Da una parte c’è Onorato con un piano definito “pomposamente” di rilancio e rinascita e dall’altra i creditori, stanchi come non mai delle pirotecniche illusioni della compagnia di navigazione.

I verbali parlano

I verbali della prima udienza hanno registrato solo “niet”, sia dalla Procura che dagli altri soggetti direttamente coinvolti. Non sono molte le strade possibili. In campo ci sono tre ipotesi: accoglimento della proposta di Onorato, l’amministrazione straordinaria con il totale esautoramento della gestione familiare, oppure il fallimento senza appello. Le posizioni sono chiare e senza molti margini. La più pesante tra tutte è certamente quella della Procura di Milano che ha affidato ad uno dei magistrati più esperti, Roberto Fontana, esperto di bancarotta, la requisitoria cruciale sui conti della compagnia di Vincenzo Onorato. Dai verbali d’udienza, quella di “incardinamento” delle richieste del Pubblico Ministero, emerge un quadro senza via d’uscita. La richiesta della Procura è secca: Tirrenia-Cin deve fallire. La montagna di atti e conti proposti dal magistrato inquirente non lasciano margini. Non solo ci sono debiti da mille e una notte da saldare, e per i quali non esiste alcuna copertura, ma, secondo il giudice, esisterebbero indizi e prove eloquenti dell’uso distorto dei beni aziendali, a partire dai denari in capo alla compagnia partenopea.

Stipendi milionari

Accuse circostanziate, dagli stipendi milionari di Vincenzo Onorato, liquidati in periodo di profonda crisi finanziaria, all’acquisto di immobili milionari, dagli attici nel cuore di Milano alla villa in Costa Smeralda, dalle Rolls Royce ai jet privati. Un esborso finanziario senza precedenti per il quale la Procura avrebbe già aperto un fascicolo per valutare i profili penali, nella fattispecie il possibile reato di bancarotta.

Margini ristretti

Se il Pubblico Ministero non ha lasciato scampo, formalizzando ufficialmente al Tribunale la richiesta di fallimento del Gruppo Cin – Tirrenia, non sembrano esserci molti margini nemmeno con i commissari dell’amministrazione straordinaria della vecchia compagnia di navigazione pubblica. Per loro la posizione è scandita dal ruolo sostanzialmente pubblico: devono recuperare da Onorato i 180 milioni di euro legati al mancato pagamento della compagnia statale. Trattare sul debito con lo Stato significherebbe, per chiunque avvallasse un’ipotesi del genere, andare incontro ad un danno erariale scontato, visto che il Tribunale di Roma aveva già concesso ai commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria di recuperare i soldi con il sequestro dei conti correnti di Tirrenia-Moby. Fu il ministero dello sviluppo economico a chiedere di spostare i sequestri dal denaro liquido alle navi, che sono formalmente nelle mani degli amministratori straordinari.

Spada di Damocle

Nel “giorno del giudizio” peserà come una spada di Damocle anche la posizione dei bondholders che avrebbero di fatto rigettato la proposta di Onorato. Sono i verbali dell’ultima udienza ad affermare senza fronzoli che «l’accordo di ristrutturazione di CIN è lesivo per i creditori». Si spiega solo così, infatti, che Onorato non abbia depositato un vero e proprio accordo di ristrutturazione tanto meno una domanda di concordato. Oggi nelle pittoriche aule del tribunale di Milano l’ordine del giorno avrà solo un punto: istanza di fallimento presentata dalla Procura. Il tribunale non ha del resto voglia di perdere altro tempo avendo già rigettato la richiesta avanzata dai legali di Cin di un ulteriore slittamento della decisione finale. Il rinvio precedente era stato deciso solo in seguito al deposito dell’istanza fallimentare della Procura.

Bocciature infinite

Tutto messo per iscritto nel verbale di udienza, dal quale emerge, in modo inequivocabile, la decisione dei giudici della II Sezione Civile, quella fallimentare. Resoconti dai quali emergono nuove sonore bocciature per il piano di Onorato. I “no” più pesanti sono arrivati proprio dai commissari giudiziali incaricati dal Tribunale per esaminare la proposta di Cin - Tirrenia. I due commissari del Tribunale, Giorgio Zanetti e Marco Angelo Russo, sono andati giù pesante non lasciando molte speranze a Onorato & company. Il loro intervento in udienza, sulla richiesta di rinvio da parte di Onorato, si era trasformato in una clava sulla decisione dei giudici: «L’accordo di ristrutturazione sarebbe lesivo degli interessi dei creditori». Il patron di Mascalzone Latino ha dato sfogo a tutte le possibili giustificazioni per far rinviare la decisione dei giudici, compreso l’intervento “delittuoso” di un attacco hacker proprio al sistema informatico di Cin-Tirrenia.

Hacker & scuse

Gli avvocati di Onorato hanno anche tentato di far saltare i tempi, sostenendo che l’hackeraggio aveva creato gravi problemi alla compagnia. Nessuno ci ha creduto. Difficile per chiunque prendere in considerazione la giustificazione della maledizione dei sabotatori di rete. Un effetto “nullo” sulla procedura giudiziaria, dichiarano le controparti. Nel verbale di udienza sono sempre i commissari nominati dai giudici a smontare pezzo per pezzo la proposta di accordo di ristrutturazione avanzata da Onorato.

Documenti nascosti

Dai documenti secretati, in nostro possesso, emergono risvolti inediti come «la cessione delle navi ad un soggetto investitore, senza alcun introito nelle casse di CIN e con un’operazione complessiva che integrerebbe la violazione del divieto di patto commissorio». Dunque i margini sono ristretti e un salvataggio in extremis appare complicato, anche perchè le posizioni dei creditori più importanti sono definite da tempo. Per fermare la corsa verso il baratro del fallimento non bastano più impegni generici e poco credibili. Banche, commissari statali e obbligazionisti chiedono soldi veri e subito, senza aspettare il 2025. La promessa vendita delle navi si scontra con un dato evidente, il valore di oggi dei traghetti non potrà essere lo stesso tra cinque anni. E nessuno vuole perdere altri soldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA