Tirrenia, coro di no all’addio a Cagliari «Scelta inaccettabile» 

«Stop inaccettabile». Lo dice l’assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, lo ripetono i sindacati e con loro il sindaco di Cagliari, l’Authority portuale e i politici. Dall’Isola si leva un coro di no alla soppressione della rotta Cagliari-Civitavecchia, tanto più con la stagione turistica ancora aperta. «Un danno gravissimo a cui il Governo deve porre subito rimedio», precisa Todde sapendo che il 13 settembre, giorno dell’ultimo viaggio dei traghetti tra il Sud dell’Isola e il centro della penisola, è alle porte.

«Correre ai ripari»

Per gli scali sardi, «in modo particolare Arbatax», che doveva essere inserito nella tratta Civitavecchia-Cagliari, è un momento sfortunato. «Occorre un immediato intervento del Ministero, da me sollecitato, per riportare certezze e garanzie di cui hanno bisogno gli operatori turistici e commerciali e i cittadini», dice l’assessore. «La soppressione della linea va scongiurata». Ma tant’è: scaduta la convezione e in regime di libero mercato, la compagnia di navigazione non ha più vincoli verso i sardi e l’Isola. E così succede che una tratta non molto redditizia venga abbandonata dall’armatore quando e come vuole. Salvo riaffacciarsi all’orizzonte nella ben più proficua stagione delle vacanze.

Sindacati

Per Arnaldo Boeddu, Filt Cgil, «c’era da aspettarselo, sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto», visto l’esito del bando e delle manifestazioni d’interesse andati deserti sulla rotta cagliaritana, scartata dagli armatori. «Un risultato che si sarebbe potuto evitare facendo un’unica gara regionale per tutte le tratte sarde, come da me proposto. Purtroppo il Governo, complice la Regione ha deciso altrimenti: bisogna indire subito una manifestazione d’interesse unica, in attesa del vero bando di gara: la Regione ci convochi, saremo al suo fianco per rivendicare la tutela della mobilità che superi il gap insulare».

Rotte in libero mercato

Di fatto, senza oneri e vincoli per le compagnie, attraversare il Tirreno non è scontato. Anche la Porto Torres-Genova (è atteso l’esito della gara) continua a essere garantita da Tirrenia ma senza alcun onere e aiuti: in questo modo, così come sulla Civitavecchia -Olbia, non accettando gli aiuti, l’armatore ha libertà di azione. «E invece la continuità territoriale non vuol dire per noi solo essere trasportati», rimarca William Zonca della Uil trasporti, «ma anche avere la garanzia di viaggiare a certe condizioni: per noi le tratte sarde sono fondamentali, uno stop su qualunque rotta sarebbe un danno gravissimo per l’economia isolana». Corrado Pani, Fit Cisl Sardegna, auspica che «sia la volta buona affinché si propongano armatori che possano gestire tale collegamento che la Tirrenia non ha saputo garantire, lasciando passeggeri a terra e annullando più volte diverse tratte».

Il disimpegno nel capoluogo

È «una cattiva notizia» per il porto di Cagliari. Massimo Deiana, Authority Mare di Sardegna, sa bene che «la continuità territoriale non può essere lasciata alla libera iniziativa commerciale degli armatori. Spero che si trovi subito una soluzione, il porto è in grado di ricevere nuove linee di traffico». La situazione «è veramente vergognosa» per il sindaco Paolo Truzzu: «È necessario che il Governo intervenga subito per l’essenzialità della tratta e per imporre gli obblighi di servizio pubblico perché il regime di libero mercato non garantisce alcunché. C’è in ballo un diritto fondamentale dei sardi».

Intanto i disagi per chi viaggia in nave sono all’ordine del giorno. A Olbia Moby Drea continua ad accumulare ritardi, dopo l’ispezione sulla nave di due giorni fa: arrivata da Genova a Olbia ieri a tarda sera è ripartita a notte fonda. Chi ha voluto si è potuto imbarcare sulla Moby Wonder alle 21.30 facendo a meno della cabina.

(ha collaborato Viviana Montaldo)

