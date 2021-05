Tirrenia, attesa per la decisione dei giudici 

Silenzio assoluto. Le segrete stanze del Tribunale di Milano, sezione fallimentare, piano secondo, sono sbarrate. Alida Paluchowski, interno 2.38, Presidente del Tribunale, si è riservata di decidere. La pratica Cin – Tirrenia ha superato la fase dibattimentale, ora è tra le carte delle decisioni da assumere. Ieri mattina, nelle pittoriche aule del Palazzaccio lombardo, solo memorie scritte, senza altre chiacchiere. Da una parte Onorato, il debitore, dall’altra i creditori, banche, bondholders e soprattutto lo Stato italiano. Partita impari. Mancano all’appello 740 milioni di euro, senza contare i soldi che Onorato deve alle società del suo stesso gruppo. Una montagna di denaro che il patron di Mascalzone Latino non ha, almeno così è scritto nei bilanci delle sue controllate.

Distanti

Sul tavolo di un’intesa tra debitore e creditori manca il punto d’incontro. Onorato si sarebbe impegnato a restituire meno del 30% di quanto gli era stato prestato, ma anche quella restituzione arriverebbe, forse, nel 2025. Troppo poco e troppo in là con il tempo. Non risultano firme in calce per l’accettazione della proposta avanzata dal gruppo Moby. Tantomeno esiste il via libera del Ministero dello Sviluppo economico che per tutta la giornata di ieri ha scelto la strada del silenzio. E’ certo, però, che non ha sottoscritto l'accordo.

Diniego di Stato

I Giudici che si erano spinti a concedere altro tempo, nonostante nulla di buono si configurasse all’orizzonte, sono pienamente consapevoli che la strada ora è obbligata. Dinanzi al diniego del Ministero dello sviluppo economico, controllante della Tirrenia in amministrazione straordinaria, la società pubblica che deve ricevere da Onorato ancora 180 milioni di euro per il mancato pagamento del ramo d’azienda traghetti, i magistrati togati della sezione fallimentare non possono che prenderne atto. Se nella fase precedente la strada era stretta, ora è preclusa. L’ultimo tentativo di una richiesta di concordato in continuità, che pare sia stata avanzata ieri in extremis da Onorato, sarebbe funzionale solo a perdere altro tempo.

Partita chiusa

La partita è chiusa. I giudici dovranno decidere su tre ipotesi: rigettare l’istanza di fallimento, accoglierla o nominare un commissario. Il rigetto dell’istanza di fallimento, avanzata dalla Procura, appare la meno plausibile proprio perché a mancare agli atti è l’adesione dei commissari della Tirrenia in amministrazione straordinaria al piano di Onorato.

Continuità aziendale

La soluzione sulla quale i Giudici sono chiamati a decidere deve semmai tener conto di una eventuale fase gestionale del fallimento che salvaguardi da una parte il valore patrimoniale della Compagnia di navigazione e dall’altra la stessa forza lavoro. Altro tassello delicato nella decisione dei Giudici sarà quello legato alla continuità aziendale, un tema costante nei casi di fallimento di aziende che svolgono determinati servizi di rilievo pubblico, come i trasporti. Un elemento delicato che lascia comprendere l’attenzione dei Giudici alla gestione sociale dell’eventuale post fallimento. E in questa direzione si colloca un fatto emblematico dell’azione dei magistrati milanesi.

Stipendi anticipati

La settimana scorsa, con un atto inatteso, sono stati pagati, con un anticipo di 15 giorni, gli stipendi di tutto il personale della Cin-Tirrenia. Un fatto che non si era mai verificato prima e che ha aperto interrogativi sulle ragioni di tale decisione. Non è da escludere che i Commissari giudiziali abbiano voluto evitare di lasciare il personale senza copertura salariale a cavallo di una decisione dei Giudici come quella del possibile fallimento. Per evitare un vuoto di governance, nel trapasso da una fase commissariale ad una fallimentare, ed evitare un ritardo nel pagamento dei salari, hanno preferito anticipare per evitare ulteriori tensioni sociali con i marittimi già in allarme da tempo.

Impegni dimenticati

Un dato, però, sembra acquisito: gli avvocati di Onorato non hanno mantenuto fede all’impegno assunto nell’udienza del sei maggio quando, per ottenere un nuovo rinvio, avevano espresso la determinazione di presentarsi all’udienza di ieri con l’accordo con il Ministero oppure con l’autodichiarazione di insolvenza. Nessuno dei due elementi preannunciati è arrivato all’attenzione dei Giudici. Il collegio giudicante si ritrova da una parte la richiesta esplicita e senza mezzi termini della Procura di Milano per la dichiarazione di fallimento e dall’altra Onorato che accampa ogni genere di giustificazione per tentare di salvare la Compagnia. Il piano della holding Moby-Cin-Tirrenia, però, era stato giudicato totalmente inadeguato sia dai commissari statali che da quelli nominati dai giudici.

Piano pericoloso

Questi ultimi sono arrivati persino a definirlo pericoloso per tutti i creditori. Un’affermazione pesantissima se si tiene conto che a farla sono gli stessi commissari che hanno seguito direttamente la fase gestionale in capo al Tribunale dopo la proposta di concordato preventivo avanzata dalla compagnia del patron di Mascalzone Latino. La partita fallimentare va di pari passo con quella penale.

Procura penale

La Procura di Milano ha, infatti, aperto un fascicolo sulla gestione delle Compagnie del gruppo Onorato e i rapporti economici intragruppo intercorsi negli ultimi 5 anni. Ne è emerso un quadro che i Giudici inquirenti ritengono di grande rilievo soprattutto per le spese e gli stipendi di Onorato e famiglia, tali da far rabbrividire un emiro arabo. Era stato il Pubblico Ministero, Roberto Fontana, ad esplicitare l’utilizzo distorto del denaro della società Tirrenia-Cin a favore di Onorato, padre e figli. Una sequela di fatti e atti che hanno indotto gli stessi giudici fallimentari ad approfondire “le spese meritevoli di attenzioni”. Un’analisi, anche temporale, alla luce delle possibili revocatorie che dovessero scattare qualora venisse deciso il fallimento. In ballo ci sono le relazioni depositate sia da Onorato, dal Pubblico Ministero e dai commissari giudiziali. Stipendi da tre milioni di euro all’anno per Vincenzo Onorato, presidente di Cin Tirrenia, persino anticipati di due anni, e poi lusso sfrenato, da jet privati a Rolls Royce. Ora manca solo la decisione di Giudici di Milano.

RIPRODUZIONE RISERVATA