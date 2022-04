Tir travolge 3 cavalli sulla 131 

Immediatamente è scattato l’allarme, sulla 131 sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, la Polizia stradale di Nuoro e il veterinario di turno. Il tratto della Statale è rimasto chiuso fino al termine dei rilievi mentre gli agenti della Polstrada, coordinati dal comandante Leopoldo Testa, hanno avviato subito ulteriori accertamenti per cercare di risalire all’eventuale proprietario degli animali (sembra che uno lo avesse) e sono tutt’ora in corso le indagini.

Sono comparsi all’improvviso sulla Statale 131 all’altezza dello svincolo di Norbello. E per l’autista di un tir è stato impossibile evitare l’impatto con i tre cavalli: un urto violento che non ha lasciato scampo agli animali mentre fortunatamente il camionista è rimasto illeso. Sono in corso le indagini per risalire al proprietario dei cavalli che rischia una denuncia e una sanzione amministrativa.

L’incidente

Erano da poco passate le 4 del mattino di martedì quando il mezzo che viaggiava verso Sassari si è ritrovato sulla carreggiata quell’ostacolo. I tre cavalli vagavano nel tratto di Abbasanta, dopo essersi allontanati da qualche terreno o azienda. Il camionista ha tentato una disperata frenata ma è riuscito a evitare i tre animali che sono morti subito dopo il violento impatto. Il conducente del mezzo non ha riportato nessuna ferita, è uscito indenne dalla cabina danneggiata.

L’allarme

L’incidente di ieri ripropone il problema degli animali vaganti sulle strade, in particolare sulla 131, sulla Dcn e sulla 389. Qualche mese fa si era verificato un incidente a causa della presenza dei cinghiali all’altezza di Tramatza, più recentemente era scattato l’allarme per due cavalli a zonzo nel territorio di Paulilatino. Un problema che diventa una vera emergenza perché spesso nei terreni e nelle aziende mancano le reti di recinzione (oppure sono danneggiate) e per gli animali è facile allontanarsi dal pascolo e avvicinarsi invece a bordo strada e alle cunette, come aveva evidenziato qualche mese fa il comandante Leopoldo Testa intervenuto sempre per un episodio simile a quello di ieri mattina.

