Tiene banco la gaffe sull’Aga Khan 

La questione della firma autografa errata e della citazione attribuita a Karim Aga Khan sul sito ufficiale del Consorzio Costa Smeralda torna a far parlare dopo le nuove dichiarazioni pubblicate da Claudio Miorelli su Facebook.

Il caso

Per 20 anni stretto collaboratore del Principe ismaelita ideatore della Costa Smeralda, a inizio luglio Miorelli aveva notato la stranezza riportata sulla pagina degli eventi organizzati per celebrare i 60 anni dalla nascita del Consorzio e ne ha chiesto lumi alla direzione. «Sono trascorse settimane e tutto tace. Avevano promesso una verifica su quanto pubblicato, in fondo si tratta di una semplice gaffe. Lo stile e l’immagine della Costa Smeralda lo richiederebbe» afferma Miorelli.

In particolare, Claudio Miorelli fa riferimento alla dicitura “Karim Al-Husayni Aga Khan IV” accompagnata da un autografo in calce alla citazione «qui il mare assume particolari sfumature che vanno dal blu più scuro al verde più puro».

La risposta