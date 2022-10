Non solo bianchi, gli spicchi della Luna sono anche neri. E rossi, naturalmente. Al terzo varo della sua storia più recente, ieri mattina nella base cagliaritana sul Molo Ichnusa, Luna Rossa Prada Pirelli stupisce ancora una volta. Il prototipo, totalmente ideato e realizzato a Cagliari, ha linee sinuose eppure aggressive, una livrea da togliere il fiato e scatenare la fantasia dei circa cinquecento presenti alla cerimonia del varo.

L’evento

Molti di più, gli appassionati di vela connessi da tutto il mondo alla diretta streaming dell’evento, che costituisce il primo passo concreto del team italiano verso la prossima Coppa America, in calendario a Barcellona nell’autunno 2024. Una giornata di valore anche simbolico, quindi, che attira al Molo Ichnusa le alte sfere della vela nazionale, il presidente federale Francesco Ettorre, il direttore tecnico Michele Marchesini e, tra i campioni presenti, anche Ruggero Tita e Caterina Banti, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel Nacra 17. Tante anche le istituzioni cittadine, dal sindaco Paolo Truzzu al presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana. In prima fila, nel pubblico assiepato sotto la barca, protetta da un telo bianco e armata con il Gran Pavese, anche Marco Tronchetti Provera, che con Pirelli affianca Luna Rossa dalla scorsa campagna, e Carlo Cimbri, Ad di Unipol. Il patron di Luna Rossa, Patrizio Bertelli. E poi, lei: Miuccia Prada. Completo in seta celeste con pochette abbinata, giacca blu, inforca il trabattello (inceppato, «per le troppe prove di ieri», scherza Bertelli) con decisione e senza guanti di protezione. Non è la prima bottiglia, che infrange sulla prua delle Lune che sono sorte negli ultimi ventitré anni. Va liscia anche questa volta. «Ti battezzo, Luna Rossa», la solita formula di rito annaffiata da champagne, applausi e trombette da stadio. Il team tira via il telo, si leva un mormorio stupito.

Il progetto

Ci pensa Bertelli, a chiarire subito che quel disegno optical, quei colori non siano una scelta estetica. «Si rifanno a un camouflage usato sulle navi da guerra negli anni Venti, fanno parte della tradizione marinara», spiega, «nascono per confondere la visuale al nemico e nascondere qualcosa». Fa dunque parte della strategia, per rendere la vita difficile alle spie e lavorare in serenità sulla barca. Lunga dodici metri, fungerà da piattaforma per il progetto e lo sviluppo dell’unico AC75 previsto per la nuova edizione del trofeo, ma anche da palestra per il nuovo equipaggio. «Tra pochi giorni inizieremo a navigare, obiettivo principale passare più tempo possibile in acqua», la dichiarazione di Max Sirena, aggiungendo che «per le World Series a Cagliari ci sono buone possibilità, ma dipende dagli accordi tra defender e Regione Sardegna».