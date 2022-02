Tharros, tutto facile  

Seulo 2010 (4-4-2) : Corso (36’ st Campagnola), C. Ghiani, Corpino, Cauli, Badije, Melas, L. Ghiani, M. Ghiani, A. Ghiani (25’ st L. Crisponi), F. Ghiani (11’ st Siddi), Jatta (36’ st R. Boi). In panchina I. Ghiani, S. Crisponi. Allenatore G. Ghiani.

Tharros 3

Seulo 2010 0

Tharros (4-4-2) : Stevanato, Fadda (43’ st Lonis), Orrù, Fresu, Frongia, Lasi, Baldussi (41’ st Murru), Wojtkielewicz, Atzeni (28’ st Perilli), Atzori, Sanna. In panchina Lilliu, F. Boi, Pibi, Pala, Girseni, Sergi. Allenatore Firinu.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nel primo tempo, al 6’ e al 15’ Atzori; nella ripresa, al 28’ Sanna.

Note : espulso al 40’ del secondo tempo Siddi per doppia ammonizione. Ammoniti Fadda, Orrù, Fresu e Badije. Recupero 1’ pt-3’ st. Spettatori 200.

Oristano. Basta un quarto d’ora, quello iniziale, alla Tharros per archiviare la pratica Seulo 2010, alla fine sconfitta per 3 a 0. Nel più classico dei testa coda la formazione allenata da Maurizio Firinu ottiene altri 3 punti che la consolidano in vetta alla classifica (+6 sulla coppia di inseguitrici composta da Tortolì e Arborea).

Primo tempo

L’avvio di gara è tutto della Tharros che al 6’ sblocca il risultato: Atzeni, lanciato in profondità, salta un difensore e calcia a rete, Corso respinge ma sui piedi di Atzori che da pochi passi mette in rete. Al 13’ inserimento di Orrù sulla sinistra, assist al centro per Sanna che arriva sbilanciato e calcia alto. È il preludio al raddoppio, che arriva al 15’, sempre con Atzori che, su azione di rimessa laterale, si sbarazza di un difensore e dal vertice sinistro dell’area di porta, in diagonale, batte il portiere ospite. Al 17’, Sanna a tu per tu con Corso calcia sull’esterno del palo.

La ripresa

Prima emozione al 15’, con Atzeni che conclude alto. Al 24’ è Sanna a controllare alla perfezione il pallone, ma la conclusione trova sempre pronto Corso. Al 28’ ecco il tris: Wojtkielewicz calcia a sorpresa una punizione dalla tre quarti, Sanna aggancia bene e scavalca l’estremo difensore del Seulo in uscita. Nel finale espulsione, per doppia ammonizione, di Siddi al 40’, che lascia il Seulo in 10.

