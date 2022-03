Tharros, prova di forza  

Tharros 2

Fonni 0

Tharros (4-4-2) : Stevanato, Boi, Fadda (5’ st Lai), Fresu, Frongia, Lasi, Baldussi, Wojtkielewicz, Atzeni, A. Atzori, Sanna. In panchina E. Atzori, Pala, Pibi, Lonis, Murru, Perilli, Lilliu, Branicki. Allenatore Firinu.

Fonni (4-3-3) : Ruiu, Meloni, Patteri (15’ st Mattu), Sini, Malgari, Pili (34’ st Puddu), Tolu, Mele (1’ st Murrocu), R. Biscu (28’ st M. Nonne), G. Nonne (15’ st De Souza), Lai. In panchina Catta, Sorighe, N. Biscu, Mottura. Allenatore Cucca.

Arbitro : Mele di Sassari.

Reti : nel primo tempo, al 23’ Atzeni; nella ripresa, al 12’ A. Atzori.

Note : ammoniti Lai, Meloni e Patteri. Recupero 0’ pt–4’ st. Spettatori 250.

Oristano. Con un gol per tempo la Tharros supera il Fonni. Prova di maturità quella dell’undici guidato da Maurizio Firinu, contro una formazione ben organizzata. Da un punto di vista tecnico lo spettacolo è stato penalizzato dalle condizioni non ottimali del manto erboso.

Nei primi minuti il Fonni è molto aggressivo e le trame di gioco della Tharros ne risentono. La prima occasione, però, non tarda ad arrivare. È il 7’ quando Sanna si fa trovare ben posizionato sulla destra, conclude in diagonale non lontano dal secondo palo. Al 9’ una ripartenza oristanese porta ancora una volta Sanna davanti alla porta, la punta di casa, però, temporeggia troppo e non riesce a concludere nello specchio.

Il vantaggio

La Tharros con il passare dei minuti sposta il baricentro in avanti e al 23’ sblocca il risultato. Da sinistra parte una combinazione tra Atzori, Sanna e Atzeni che libera quest’ultimo il cui tiro sorprende Ruiu con la palla che si infila all’angolino. Dopo lo svantaggio gli ospiti cercano di reagire e al 29’ si presentano a rete con Giuseppe Nonne che, però, prima di calciare a rete viene fermato dal direttore di gara per fuorigioco. Al 35’ è Raffaele Biscu a provarci dal limite con un destro insidioso, ma Stevanato è attento, si distende e respinge a lato. Chiude la prima frazione una “sassata” di Sanna dai 25 metri, ma Ruiu para.

La ripresa

Avvio di seconda frazione di marca biancorossa: al 7’ e al 9’ sempre Sanna protagonista; nella prima occasione salta due avversari ma calcia centralmente, mentre nella seconda crea scompiglio sulla sinistra ma non è preciso al momento della finalizzazione. Ancora pochi minuti e arriva il raddoppio della Tharros. È il 12’ quando un assist di Wojtkielewicz trova lo scatto di Alberto Atzori, il numero 10 salta un difensore e il portiere e conclude a porta vuota. La formazione ospite, nell’occasione, ha protestato per un fuorigioco di Atzeni. Emozioni nel finale. Il Fonni si porta in avanti e cerca la porta con Puddu al 42’ e Marco Nonne al 46’, ma la mira non è precisa. La Tharros, infine, va vicino al tris, ma Sanna al 48’ sfiora il palo dopo un’azione solitaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata