Tharros nel segno del tre 

Tharros (4-3-1-2) : Stevanato, Foddis, Rosati, Szafran, Grinbaum, Lasi, C. Sanna, Tetteh, Calaresu, Atzori (33’ st Fadda), A. Sanna. In panchina Lai, Lonis, Sardo, Fresu, Garufi, Pachecoy, Sergi, Pala. Allenatore Murru.

Tharros 3

Ferrini 0

Tharros (4-3-1-2) : Stevanato, Foddis, Rosati, Szafran, Grinbaum, Lasi, C. Sanna, Tetteh, Calaresu, Atzori (33’ st Fadda), A. Sanna. In panchina Lai, Lonis, Sardo, Fresu, Garufi, Pachecoy, Sergi, Pala. Allenatore Murru.

Ferrini (4-4-2) : Galasso, Piselli (29’ st Cuccu), Pisano, Boi, Usai, Aresu (15’ st Rojtand), M. Argiolas (15’ st Murgia), Bonu, Camba, D’Agostino (32’ F. Argiolas), Mele (5’ st Atzei). In panchina Daga, Musu, Apice, Cogoni. Allenatore Pinna.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel secondo tempo, al 9’ e al 46’ Andrea Sanna, al 28’ Lasi.

Oristano. È una Tharros che diverte quella che batte in casa la Ferrini per 3 a 0. La quarta vittoria in campionato degli uomini allenati da Giampaolo Murru coincide con il primo stop di quelli di Sebastiano Pinna .

La cronaca

Entrambe le formazioni cercano di colpire in avvio. Al 3’ è Usai, per la Ferrini, a provarci dal cuore dell’area, ma la difesa respinge. Risponde all’11’ la Tharros con Calaresu, che controlla bene ma calcia alto da buona posizione. Al 18’ ancora gli ospiti in avanti, con un colpo di testa di Camba che non inquadra lo specchio. Dopo la mezz’ora cresce la Tharros. Al 31’ è Szafran a provarci, ma la palla termina a lato. Al 34’ Andrea Sanna e Calaresu, invece, su un interessante cross di Rosati dalla sinistra, si ostacolano e non riescono a impattare. Il finale di tempo è dei cagliaritani, con Matteo Argiolas che, al 37’, salta Grinbaum sulla sinistra, conclude a botta sicura, ma Tetteh devia in corner. I gol.

Nella ripresa la Tharros ha una marcia in più e lo si capisce dal 1’, quando il diagonale di A. Andrea Sanna impegna severamente Galasso. Al 9’ il vantaggio: Atzori imposta l’azione, suggerimento per lo stesso Sanna che, spalle alla porta controlla, salta il diretto avversario e di sinistro mette in rete. La Tharros insiste e al 13’ Calaresu conclude da destra, Galasso respinge sui piedi di Sanna che non riesce a finalizzare. Squillo della Ferrini al 23’, ma il colpo di testa di Boi non inquadra la porta. Al 28’ il raddoppio: Atzori batte una punizione da destra, Calaresu stacca di testa impegnando Galasso, sulla corta respinta arriva Lasi che appoggia in rete. Al 46’ il terzo gol è una perfetta azione di contropiede, impostata da Calaresu per Fadda che, da destra, aspetta l’inserimento centrale di Andrea Sanna che deposita in rete a porta vuota.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata