Tharros, buona la prima 

Tharros (4-3-1-2) : Stevanato, Perilli, Fresu, Lai (41’ st Sardo), Grinbaum, Lasi, Foddis, Tetteh, Calaresu, Atzori, Sanna (41’ pt Fadda). In panchina Fernandez, Lonis, Diana, Murru, Diomedi, Pala, Peterle. Allenatore Murru.

Iglesias (4-4-2) : Toro, Casadio (38’ st Piras), Mura, Lepore, Todde, Mancusi, Monteiro (13’ st Suella), Illario (38’ st Zedda), Virdis (34’ pt Figos), Marci, Fanni. In panchina Pilleri, Luciano, Porcu, Casu, Biancu. Allenatore Cuccu.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, al 40’ Lepore, al 44’ Atzori; nella ripresa, al 39’ Calaresu.

Note : ammoniti Lai, Ginbaum, Fadda, Lepore e Illario; recupero 3’ pt, 5’ st; spettatori 300.

Oristano. Buona la “prima” per la Tharros che supera l’Iglesias per 2 a 1. Tre punti importanti per classifica e morale della truppa guidata da Giampaolo Murru.

Avvio veemente

I padroni di casa partono forte. Dopo solo un minuto lo spunto di Sanna sulla sinistra libera Tetteh che nel cuore dell’area calcia a lato un rigore in movimento. Al 7’ Lai inventa per Sanna, assist per Atzori, ma il numero 10 di casa non è preciso. Al 17’ Lai da fuori area lambisce il palo. Al 23’ ancora Tharros che recupera palla a ridosso dell’area iglesiente con Atzori, conclusione dello stesso fantasista biancorosso che non inquadra la porta. Al 33’ è Calaresu ad inventare sulla destra, cross rasoterra che attraversa l’area, ma Sanna non riesce ad impattare a rete. La Tharros non riesce a finalizzare e l’Iglesias colpisce: è il 40’ quando su un corner calciato da Fanni si inserisce Lepore, colpo di testa nel cuore dell’area e Stevanato è battuto. Al 44’ arriva il pareggio di Atzori, dopo una combinazione al volo con Lai, con un preciso destro alle spalle di Toro.

La ripresa

A parte una bella iniziativa di Atzori, l primo spunto vero è un gioiello lungo 40 metri di Lai, che al 25’ libera Atzori a tu per tu con il portiere iglesiente, ma il tiro è impreciso. Al 30’ Iglesias in avanti con Suella che riceve da Figos, ma Stevanato ribatte in angolo. Al 37’, su corner ospite, Todde sul secondo palo mette in rete, ma l’arbitro annulla in quanto la palla era uscita precedentemente nella traiettoria del cross. Al 39’ il gol partita: Atzori lancia in profondità Calaresu, la punta di casa protegge la palla, si gira e fa partire un diagonale che non dà scampo al portiere ospite.

