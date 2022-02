Tetto ai contanti, si cambia ancora 

Contro la demonizzazione delle banconote si sono schierati però a più riprese i commercianti, da sempre convinti che il contante sia ancora il metodo di pagamento preferito dalle fasce più anziane; senza contare che l’obbligo in vigore da anni di far pagare i clienti con carte e bancomat non si è mai accompagnato a incentivi adeguati per far fronte all’acquisto dei dispositivi Pos.

Il condizionale è però d’obbligo. Non solo perché nel voto definitivo in Parlamento le carte potrebbero essere di nuovo mischiate, ma anche perché il tentativo di spingere i pagamenti elettronici negli ultimi anni è stato più volte oggetto di scontro per gli stessi partiti.

Il blitz del centrodestra colpisce a sorpresa la maggioranza e sul limite all’uso dei contanti il governo fa un clamoroso dietrofront. Nelle commissioni riunite alla Camera di Bilancio e Affari costituzionali Lega e Forza Italia hanno appoggiato Fratelli d’Italia votando un emendamento al decreto Milleproroghe che rimanda al 2023 l’obbligo di pagamenti in contanti entro i 1.000 euro. Il tetto, quindi, ancora per un anno dovrebbe tornare a duemila euro.

Il blitz del centrodestra colpisce a sorpresa la maggioranza e sul limite all’uso dei contanti il governo fa un clamoroso dietrofront. Nelle commissioni riunite alla Camera di Bilancio e Affari costituzionali Lega e Forza Italia hanno appoggiato Fratelli d’Italia votando un emendamento al decreto Milleproroghe che rimanda al 2023 l’obbligo di pagamenti in contanti entro i 1.000 euro. Il tetto, quindi, ancora per un anno dovrebbe tornare a duemila euro.

Ostacoli

Il condizionale è però d’obbligo. Non solo perché nel voto definitivo in Parlamento le carte potrebbero essere di nuovo mischiate, ma anche perché il tentativo di spingere i pagamenti elettronici negli ultimi anni è stato più volte oggetto di scontro per gli stessi partiti.

L’obiettivo di limitare l’uso di contante è infatti quello di incentivare i pagamenti con bancomat, carte di credito e bonifici, quasi impossibili da nascondere al Fisco e alla polizia e prova inconfutabile della capacità di spesa e quindi dei redditi reali dei contribuenti.

Contro la demonizzazione delle banconote si sono schierati però a più riprese i commercianti, da sempre convinti che il contante sia ancora il metodo di pagamento preferito dalle fasce più anziane; senza contare che l’obbligo in vigore da anni di far pagare i clienti con carte e bancomat non si è mai accompagnato a incentivi adeguati per far fronte all’acquisto dei dispositivi Pos.

Divieti e sanzioni

l divieto di transazioni in contanti oltre i 999,99 euro sarebbe scattato anche in caso di pagamenti frazionati, effettuati per eludere la legge, e di donazioni e prestiti tra parenti. Sono invece consentiti i pagamenti misti, cioè in parte tracciabili (bonifico, carte, ecc) ed in parte no, purché quelli in contanti non superino la soglia dei mille euro. La soglia fissata per il pagamento in contanti deve essere rispettata sia da chi paga sia da chi riceve la somma. Se vengono superati i 2.000 euro, si rischia una sanzione che va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Viene punita anche l'omessa segnalazione con sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 ad un massimo di 15.000 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata