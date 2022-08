Testimonzos, grana infinita 

Rispunta la grana Testimonzos. Decine di immobili abusivi sono passati al patrimonio comunale. Ora per evitare l’arrivo delle ruspe sulla base di sentenze definitive del Tribunale, l’amministrazione comunale mette al lavoro uno staff di tecnici col compito di valutare ogni singolo caso e prevedere la salvaguardia delle costruzioni legata a motivazioni sociali, culturali o di interesse pubblico. Per procedere sarà necessario un progetto di risanamento che passa per una modifica del Puc. La vicenda, nella sua complessità, è stata affrontata ieri dalla commissione Urbanistica in vista del Consiglio che tra fine agosto e settembre sarà chiamato a esprimersi su cinque delibere. Si aprirà poi un lavoro non facile, tra bandi, riattribuzioni e soprattutto rivisitazione del Piano urbanistico.

La seduta

Le delibere consiliari ruotano attorno alla presa d’atto dell’acquisizione di vari mappali al patrimonio comunale. Non solo, visto che bisognerà decidere se mantenere in piedi gli immobili anziché demolirli perché prime case, abusi di necessità o per altri motivi di interesse pubblico. «Un atto propedeutico che ci porterà a trovare le soluzioni all’annoso e quarantennale problema», dice Fabrizio Beccu, assessore ai Lavori pubblici. In commissione è emerso l’orientamento della Giunta guidata da Andrea Soddu a conservare le costruzioni con motivazioni adeguate. «Sarà al lavoro un’unità di progetto interna al Comune», dice Beccu. Per l’incarico sono disponibili 43 mila euro. «L’amministrazione ora può avere un ruolo attivo», spiega perché è scaduto il tempo per il consorzio dei lottisti “Sa cuncordia” di presentare un progetto (Piano urbanistico attuativo) con una quota del 75 per cento dei proprietari. «L’idea è di risanare e riqualificare a carico dei lottisti come è previsto nel Puc», dice.

Perplessità

«Non si può parlare di Puc ora che andremo a nuove elezioni comunali, non ci sarà il tempo materiale per riprogettare tutto», tuona dall’opposizione Fabrizio Melis, storico rappresentante dell’associazione dei lottisti Foglio 51, pensando che Soddu presto approderà all’europarlamento e in primavera si andrà al voto. «Il consorzio avrebbe dovuto nominare uno staff di progettisti per rielaborare il Puc, gli standard urbanistici non sono più idonei per una città che si sta spopolando. Ora - sottolinea - sono previste palazzine di nove piani di fronte a Città Giardino nel comparto C, tra Testimonzos e Murichessa, in un’area agricola e turistica. Il Puc è da rivedere».