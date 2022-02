Testata, maxi-squalifica 

Cinque anni di squalifica. Dopo l’aggressione all’arbitro Matteo De Cortes, mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Marco Torrente, giocatore del Club San Paolo, durante la partita di Seconda categoria contro la Jupiter.

La vicenda

Domenica a Pirri, al 38’ minuto del primo tempo, De Cortes ha espulso Torrente «per essersi rivolto nei suoi confronti in modo irriguardoso», è scritto nel comunicato ufficiale della Figc. «Dopo la notifica dell'espulsione, Torrente colpiva con una violenta testata il volto dell'arbitro, che cadeva per terra, battendo la nuca, rimanendovi per circa cinque minuti. Il direttore di gara veniva soccorso dai dirigenti della squadra di casa, che lo aiutavano a rimettersi in piedi, e a quel punto l'arbitro decretava la sospensione definitiva dell'incontro, al 44’ minuto del primo tempo». Va detto che, dopo la sospensione della gara sullo 0-0, i dirigenti del Club San Paolo si sono scusati per la condotta del loro atleta. La giacchetta nera ha atteso quindi l'arrivo delle forze dell'ordine, allertate dai dirigenti della Jupiter su sua richiesta. Il comunicato recita che, «in quei frangenti, Marco Torrente urlava nei suoi confronti frasi provocatorie e derisorie». De Cortes poi si è recato al Pronto soccorso del Brotzu, dove gli sono stati diagnosticati vari traumi nasali (“lieve deviazione del setto nasale”, con “infrazione dell'estremo anteriore dell'osso proprio del naso”), alla nuca, alla cervicale, con una prognosi di 25 giorni clinici. Al Giudice sportivo è bastato per infliggere a Torrente la squalifica fino al 10 febbraio 2027 e la sconfitta per 3-0 al Club San Paolo.

La Figc

Gianni Cadoni, presidente della Figc sarda, che già aveva condannato l’accaduto, ieri si è limitato a dire: «La sanzione del Giudice sportivo è esemplare, su un episodio che comunque non vanifica il nostro lavoro. La violenza deve a tutti i costi essere bandita. Ma la Sardegna resta un’Isola felice».