Testamento falso, quattro denunce 

Non avrebbe digerito la decisione presa da una maestra in pensione di destinare in beneficenza tutti i suoi averi. Così la badante, secondo le accuse formalizzate in una denuncia di cui si sta occupando la Procura della Repubblica di Sassari, con l’aiuto di altre tre donne, avrebbe pensato bene di falsificare il testamento olografo per impadronirsi dell’intero patrimonio dell’anziana: 600 mila euro.

La donna da tempo gestiva la casa a Pozzomaggiore, al compito della badante, era subentrato quello della convivente. «Un ruolo che meritava» secondo i residenti di Pozzomaggiore, dove per alcuni anni si era presa cura dell’anziana, insegnante delle scuole elementari, deceduta nel gennaio dello scorso anno. Il rapporto tra le due si era consolidato a tal punto che l’assistente, dopo la morte della pensionata, avrebbe avuto facile accesso a una lettera poi trasformata in un testamento per acquisire tutti i suoi beni mobili e immobili, un ricco patrimonio immobiliare e una consistente somma pari a 600mila euro tra buoni postali e conti correnti.

Il piano

Il piano, sempre secondo le accuse, era stato architettato con la complicità di altre tre donne. La badante si era preoccupata di scrivere a mano il testo con l’intenzione di modificare la volontà espressa dalla defunta che, in punto di morte, convocato un notaio, aveva deciso di devolvere i suoi possedimenti in beneficenza. Le altre complici, invece, si erano occupate della pubblicazione del nuovo testamento rivolgendosi ad un altro notaio per ottenerne la validità e mettendo in atto tutte le pratiche per dare avvio alla procedura di successione. Tutto doveva procedere senza intoppi, un piano facilitato dalla mancanza di eredi che potessero rivendicare il testamento originario. Dopo una perizia calligrafica e perquisizioni informatiche, le indagini hanno permesso di stabilire che il documento era totalmente falso. Le quattro donne sono state denunciate con l’accusa di uso di falso testamento.