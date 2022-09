Testa-coda alla Ferrini, test per il Lanusei 

Settimana fitta col primo infrasettimanale della stagione. Questo pomeriggio terza giornata a orari sfasati: alle 16 si comincia con Ferrini-Iglesias, Lanusei-San Teodoro, Latte Dolce-Bosa e Li Punti-Budoni, alle 17 Monastir-Taloro e Villacidrese-Carbonia, alle 17.30 Ghilarza-Arbus e alle 18 chiudono Calangianus-Nuorese e Tharros-Sant'Elena. Riposa l'Ossese (4 punti nelle prime due).

Big match

In quattro a punteggio pieno: Budoni, Ferrini, Lanusei e Villacidrese. Per gli ogliastrini impegno di tutto rispetto, in casa col San Teodoro partito con 4 punti su 6 dopo la fusione col Porto Rotondo (ma il 2-2 col Sant'Elena potrebbe diventare sconfitta a tavolino per un ricorso dei biancoverdi). «Ha tanti giocatori che sono stati con me, è un'ottima squadra e ha forse la coppia d'attacco più forte del campionato: può essere una delle rivelazioni», il giudizio sugli avversari da parte di Mario Masia, allenatore del Lanusei. Già in biancorossoverde quando era calciatore, l'ex tecnico dell'Idolo ha esordito battendo Carbonia e Iglesias ma tiene i piedi per terra: «È ancora presto, siamo da venti giorni insieme e dobbiamo conoscerci. Questi 6 punti ci danno un po' di serenità per preparare le partite e il clima pè ositivo, ma non ci illudiamo: c'è tanto da fare e da lavorare». La Villacidrese ospita il Carbonia, a sorpresa ancora fermo a zero punti. I padroni di casa, che hanno anche superato il turno in coppa, sono reduci dallo 0-2 con l'Arbus e Ryduan Palermo (figlio del grande Martín) è già capocannoniere con tre gol. Biancoblù che sperano di rilanciarsi subito, non avranno il tecnico Diego Mingioni squalificato come Federico Cappelli.

Testa-coda

Due vittorie per la Ferrini, ancora zero punti per la neopromossa Iglesias. Al “Polese” prima contro ultima, coi cagliaritani che domenica hanno vinto a Carbonia (0-2) con la coppia d'attacco Camba-Podda ancora in gol come nel 3-0 all'Arbus (il secondo è a quota tre, capocannoniere con Palermo). Negli ospiti squalificato Stanislao Lepore. Ha subito fatto vedere le sue qualità il Budoni di Raffaele Cerbone, reduce dal 5-2 col Monastir dove hanno brillato Giuseppe Meloni (alla prima da titolare) e Mauricio Villa. I galluresi, favoriti per la promozione, saranno impegnati a Sassari col Li Punti che torna in campo dopo aver riposato domenica.