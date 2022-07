Tessingiu, vetrina di eccellenze 

Settanta artigiani selezionati tra i migliori creativi isolani, una location suggestiva, la mostra Designer con idee e progetti per l’artigianato sardo, eventi ad hoc. Sono gli ingredienti che animeranno la 55esima Mostra dell’Artigianato Sardo. Tessingiu, organizzata dal Comune in collaborazione con Murats e Pro Loco, sarà inaugurata sabato alle 18 all’ex cantina sociale. Per visitarla c’è tempo sino al 21 agosto, la mattina dalle 10 alle 13.30 e la sera dalle 15.30 alle 20.30. Con un biglietto unico si potrà visitare anche la mostra Designer già allestita al Murats.

L’esposizione

Tessingiu rinnova il tradizionale appuntamento con le eccellenze del panorama regionale. I visitatori potranno ammirare e acquistare le creazioni tessili, ma anche manufatti in vetro, legno, pelle, ceramica, ferro, pietra, oro, rame e cestineria. Creazioni preziose, particolari, frutto della maestria e della creatività degli artigiani dell’Isola. Al Mutars, Designers rivela poi al pubblico il processo di gestazione: dal concepimento dell'idea alla realizzazione del manufatto. «Samugheo consolida una tradizione che va avanti da decenni. L’aspettativa è che Tessingiu possa crescere e costituire un polo d’attrazione economico- turistico. Mi auguro che il prossimo anno possa essere legato al ponte tibetano e al parco avventura», sottolinea il sindaco Basilio Patta. Il suo vice e assessore alle Attività produttive Luigi Todde aggiunge: «Con l’aumento delle spese nelle amministrazioni pubbliche diventa sempre più difficile realizzare eventi di promozione. Samugheo è una delle poche realtà istituzionali che mette a disposizione risorse. Tessingiu è un momento di confronto importante per gli artigiani».

Artigianato

Per il direttore artistico dell’evento Baingio Cuccu «Samugheo è il luogo per eccellenza della tessitura, è l’unico centro in Sardegna che ha aziende che possano soddisfare qualsiasi tipologia di richiesta di arredo di un hotel: tende, tappeti, asciugamani, coperte. Tessingiu si allarga poi a tutto l’artigianato sardo e anche la mostra Designer va in quella direzione: fare di Samugheo il centro dell’artigianato sardo per eccellenza. Quest’anno verrà ospitato il progetto Artigianos/Artigianas della Fondazione di Sardegna, esposto alla triennale di Milano».

In fase di definizione gli eventi collaterali. Dal 5 al 7 agosto ci sarà il Festival di Tessingiu in cui si affronteranno diversi aspetti legate alla tessitura e l'artigianato. Intanto sabato si inizia con il botto: alle 21,30 è infatti in programma la rassegna estiva delle maschere della Sardegna.