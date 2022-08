Tesoretto Pnrr, il mega gestore 

L’unione fa la forza. Bari Sardo inaugura le convenzioni per far sbocciare i progetti del Pnrr. L’operazione si chiama Sua, acronimo che sta per Stazione unica appaltante, una sorta di Centrale unica di committenza, che nella sua realtà identitaria avrà l’onere di gestire gli appalti dei singoli enti inquadrati sotto l’egida dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra. Nei giorni scorsi, su richiesta del Comune amministrato dal sindaco Ivan Mameli, il responsabile del servizio tecnico dell’Unione ha confermato il trasferimento delle funzioni per l’acquisizione di progetti dichiarando la stazione unica appaltante pronta alla sfida del Pnrr. È uno dei pochi modelli a livello nazionale perché la maggior parte dei singoli enti non ha ancora sottoscritto le convenzioni. La norma prevede che i Comuni non capoluogo debbano affidarsi a una Centrale unica per le gare dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La svolta

Il Pnrr ha tempi stretti, con scadenze intermedie. Il mancato rispetto dei paletti europei potrebbe far perdere soldi preziosi. Compito della Sua sarà (anche) garantire che le risorse di Bruxelles vadano a buon fine. «Il Pnrr - afferma Ivan Mameli, 37 anni, primo cittadino di Bari Sardo e presidente dell’Unione - è una grande opportunità di sviluppo e con l’organizzazione di questo ufficio siamo pronti ad affrontarla nel migliore dei modi. Siamo pronti ad appaltare diverse decine di milioni di euro». Come dire: se i denari arrivano è meglio farsi trovare preparati. «Per spendere i fondi - dice Giampietro Murru, sindaco di Ilbono - siamo obbligati ad appoggiarci alla Stazione unica appaltante. Noi abbiamo ottenuto risorse per la digitalizzazione e questo è il percorso inderogabile. Questo dell’Unione è un modello virtuoso». Per potenziare l’apparato tecnico della Centrale unica di committenza, l’Unione dei Comuni ha raggiunto un accordo con il Comune di Ulassai per l’assunzione di una professionista che si dividerà tra le due realtà. Presterà servizio per 18 ore settimanali nella sede dell’Unione e per dribblare l’handicap della mancata capacità assunzionale dell’ente locale, i Comuni associati si quoteranno proporzionalmente con 16.336 euro annui per il prossimo biennio.

Collaborazione allargata

A ruota è attesa la firma per la convenzione dei Comuni di Elini, Loceri, Ilbono e Cardedu. Discorso a sé per Lanusei, che essendo capoluogo di Provincia non deve affidarsi a una Centrale unica di committenza per le gare dei progetti finanziati dal Pnrr. In forza all’accordo per la condivisione del tecnico, anche il Comune di Ulassai stipulerà una convenzione con l’Unione dei Comuni d’Ogliastra. L’ente ha ottenuto 20 milioni di euro di fondi Pnrr per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono.