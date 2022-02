Terzo esposto per i lavori al Pip 

Terzo esposto in pochi giorni. Non si arresta la pioggia di segnalazioni alla magistratura sulla procedura adottata dal Comune di Portoscuso per autorizzare la realizzazione di un nuovo grande ipermercato e un’altra struttura commerciale nell’area dove sorgono i Piani di insediamento produttivo (Pip). Dopo l’inchiesta aperta dalla Procura a seguito dell’esposto presentato dalla cooperativa Euralcoop, nei giorni scorsi è arrivato anche quello dei consiglieri d’opposizione Rossano Loddo, Marinella Rita Grosso, Erminio Melis e Stefano Ariu che si sono affidati all’avvocato Marco Aste per depositare l’esposto. E ora ne è arrivato un terzo.

Il nuovo esposto

A firmare il nuovo esposto è stata la cooperativa “Sa Ferula”, attraverso l’avvocato Alessandro Sini. La società gestisce un discount a Giba ma, da tempo, ha trattative in corso a Portoscuso per aprire una media struttura di vendita visto che in paese era presente solo un altro supermercato. «Che senso ha cambiare destinazione d’uso al 40% della zona Pip», si interroga Giancarlo Sau, uno dei dirigenti della cooperativa, «quando già ci sono 47 mila metri quadri di superficie commerciale sempre in via delle Regioni? Noi abbiamo acquistato il terreno nel 2018 con le assicurazioni che sarebbe stato approvato il Puc per velocizzare l’iter di realizzazione del nostro discount. Abbiamo già investito circa 90 mila euro tra l’acquisto del terreno, la progettazione e lo sbancamento». Nella sua segnalazione in Procura, la cooperativa ha poi rimarcato quelle che, a suo avviso, sarebbero state delle violazioni del regolamento Pip (nel frattempo modificato dal Consiglio comunale) con la compravendita di lotti che avrebbe generato un’enorme speculazione. Stessa denuncia fatta dalla Euralcoop che ha portato all’apertura di un fascicolo in Procura, per ora ancora contro ignoti e senza ipotesi di reato.

La vicenda

Al centro degli esposti esposti ci sono, come detto, le modifiche al regolamento per le aree Pip decise dal Consiglio comunale che, nel 2019, ha concesso la possibilità di compravendita dei lotti con le imprese ancora attive. Un mese dopo quella modifica, ci sarebbero state delle acquisizioni di 4000 metri quadrati per 950 mila euro che, dopo un anno e mezzo, sono state rivendute assieme ad un’altra da 2000 metri quadrati per 2 milioni e 680 mila euro. L’amministrazione cittadina ha fatto sapere che la Regione ha già vagliato la procedura, ma ora – dopo gli esposti – ci sta lavorando anche la Procura.