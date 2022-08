Terzo attentato, operaio nel mirino  

Chi lo conosce lo definisce «una persona tranquilla». Aziz Niang, 52 anni del Senegal, da 20 a Quartu, non trova spiegazione a quello che gli sta succedendo. Da dicembre, tre sue auto sono andate a fuoco. L’ultima, una vecchia Fiat Punto, due notti fa. Ieri mattina ha bussato alla porta del commissariato per denunciare quanto accaduto nella via 20 Settembre, vicino a casa. Ha sentito le sirene dei vigili del fuoco, si è precipitato in strada ed ha assistito a quello che pensava non potesse accadere più: un film purtroppo già visto in altre due occasioni, a dicembre e marzo. La Fiat Uno che gli serviva per recarsi al lavoro era avvolta dalle fiamme. Ma perchè?

I precedenti

Ed è quello che si chiedono anche gli agenti del commissariato di via Firenze che sotto le strette direttive del vice questore Davide Carboni e del sostituto commissario Gianni Noto, indagano su quanto accaduto. L’inchiesta è scattata non appena si è riusciti a spegnere il rogo che ha trasformato quella vecchia, ma per lui utilissima macchina, in un rottame. Sono state sentite diverse persone. Si sta cercando anche di recuperare dei video, ma anche di risalire a delle testimonianze che potrebbero essere utili nel contesto delle indagini. Ovviamente si sta analizzando quanto accaduto legandolo ai due precedenti episodi.

Nessun sospetto

A Quartu, Aziz, si è sempre trovato bene: non ha mai avuto problemi. Questo avrebbe detto durante la denuncia presentata alla Polizia. Attualmente ha un suo lavoro al Lido, in spiaggia, nel litorale cagliaritano. Una buona occupazione che gli dà sicurezza. Uno dei tantissimi immigrati che qui in città si sono sempre comportati bene, trovando ospitalità. Integrati in modo perfetto.