«Terza dose, si inizia a fine mese» 

Quante volte, Figliuolo? La risposta è tre: il ministro della Salute l’ha fatto sapere prima al generale dell’Esercito (commissario straordinario per l’emergenza Covid-19), poi in conferenza stampa a tutti i vaccinati italiani. Roberto Speranza ha stabilito che per la terza dose si partirà a fine settembre e che i primi a riceverla saranno i cosiddetti “pazienti fragili” (per via delle patologie che hanno). L’indicazione è arrivata dall'Ema, l’Agenzia europea per il farmaco. «Il Comitato tecnico scientifico Cts ha già espresso la sua opinione favorevole», ha aggiunto il ministro, ponendo così fine a un dibattito che si trascinava da settimane. Dunque, l’Italia avrà un tris vaccinale sul quale la comunità scientifica è d’accordo, ma con priorità diverse.

Priorità diverse

Intanto, c’è da capire di che cosa si parla: terza dose del vaccino per mantenere numerosi gli anticorpi gentilmente donati dalle prime due, o prima dose di un immunizzante aggiornato con le nuove varianti? «Spero che il farmaco in arrivo sia entrambe le cose», sorride Ferdinando Coghe, «cioè un vaccino rinnovato che funga anche come richiamo». Il direttore del Laboratorio di analisi dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliariì definisce «intrigante» l’ipotesi della terza dose (o seconda, nel caso del Janssen). Comprenderà le varianti?. «Dipende da quando le case farmaceutiche inizieranno a produrre le versioni aggiornate», precisa Coghe.

Dibattito planetario

La discussione è aperta a livello mondiale e l’ambiente scientifico non è concorde, pur partendo dal fatto che non siamo in lockdown - e in rovina economica - grazie ai vaccini. Ma mentre gli Stati Uniti e la Francia si orientano verso una terza dose a tutti (ovvio, quelli che hanno porto il braccio per ricevere le due precedenti), in altri Paesi il dibattito è aperto: perché ci sono molti pro e contro su questo passo della campagna vaccinale mondiale. «Riterrei più opportuno avviare le vaccinazioni nelle zone del mondo in cui ancora non si è fatto: le più povere», riflette Silverio Piro, infettivologo dell’ospedale Brotzu di Cagliari, primo vaccinato in Sardegna (il 27 dicembre scorso) assieme all’infermiera dello stesso ospedale Virginia Boi: «Io vorrei la terza dose subito per i pazienti fragili», aggiunge Piro, «non per tutti, in modo che ci siano le fiale per vaccinare a tappeto dove ancora non si è fatto. Il virus produce varianti nel salto da individuo a individuo, quindi bisogna ridurre i contagi il più possibile: una variante resistente ai vaccini sarebbe un grave problema».

La pianificazione

Le due tesi – terza dose a chi ne ha due, oppure solo ai fragili per cominciare a immunizzare laddove nel mondo non si è fatto – non sono contrapposte: chi ritiene prevalente una delle due, riconosce come importantissima anche l’altra. Sullo sfondo c’è anche il rientro degli studenti a scuola: tutti sono favorevoli alle lezioni “in presenza”, ma il timore di una nuova catena di contagi (gli insegnanti devono essere vaccinati, gli studenti non hanno quest’obbligo) esiste.

La profilassi anti Covid-19

Non è soltanto ai vaccini, però, che ci si affida nella guerra alla pandemia, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. «Abbiamo un protocollo che unisce immunologi e internisti dell’Aou di Cagliari-Monserrato», fa sapere Coghe, «prevede la misurazione del titolo anticorpale e la verifica dell’attività cellulo-mediata. Dobbiamo cioè controllare con quale memoria immunologica il sistema immunitario risponde all’attacco del virus o al vaccino. Questo protocollo basato sui test salivari ci aiuterà a valutare la copertura di chi è immunizzato, dunque l’efficacia. Misureremo anche i valori di interferone gamma e dei leucociti, attendiamo i primi risultati tra un mese. Per il resto», aggiunge il direttore del Laboratorio di analisi del “Casula”, «che i vaccini funzionino è dimostrato dai numeri: in ospedale, per la schiacciante maggioranza i ricoverati per Covid-19 sono non vaccinati e i pochi immunizzati non sono gravi».

Il “paziente” scuola

Per la pandemia, l’Aou cagliaritana ha un Piano di campionamento degli studenti che si sperimenterà ora e, se i risultati saranno quelli sperati, sarà esteso a tutti i settori. Si basa sui test salivari «nell’ambito di un protocollo ministeriale che la Regione sta mettendo a punto per la Sardegna», spiega Coghe. Altri studi dell’Aou riguardano l’efficacia degli anticorpi a molti mesi dal vaccino. Il virus non dorme, insomma. Dunque, si tenta di restare tutti svegli.

