«Terza dose per evitare il colpo di coda» 

«Credo di sì, anche se qualche caso sfugge in termini quantitativi perché la variante Delta è molto perfida e provoca infezioni asintomatiche. Crea inoltre problemi ai giovani che prima erano meno coinvolti. Una quota dell’1% finisce in ospedale a presenta forme di infiammazione multisistemica. Sono convinto che in questa fase si possa mantenere una buona vita sociale con i benefici della vaccinazione e con comportamenti di buon senso da parte di tutti».

«È una decisione opportuna che si inserisce nella politica di prudenza adottata dall’Italia, che sinora ha prodotto gli attesi risultati. Credo sia importante che la gran parte dei cittadini abbia un’adeguata protezione. Per questo valuto con grande favore l’estensione della campagna per la somministrazione della terza dose ai fragiIi di ogni età e a tutti gli over 60». Il virologo Fabrizio Pregliasco, in qualità di presidente dell’associazione nazionale delle pubbliche assistenze, da Milano ha raggiunto nell’ultimo week end, il salone internazionale dell’Emergenza a Montichiari, in provincia di Brescia.

«Per distrarmi e incontrare tanti compagni di viaggio con cui condivido da molti anni l’impegno nel mondo del volontariato». Per il professore, però, nessuna tregua. Anche nell’appuntamento di Montichiari il Covid continua ad essere un pensiero dominante.

Il virus, in base ai report giornalieri, sta producendo meno danni. Ma è davvero così?

Che cosa può succedere nei prossimi mesi?

«Dobbiamo temere un colpo di coda del virus. Ora siamo in un momento abbastanza tranquillo. Ma la situazione è meno serena nell’est europeo e anche in altre parti del mondo. Dobbiamo considerare questa pandemia come le onde provocate da un sasso lanciato in uno stagno. Le onde più pesanti le abbiamo superate. Quest’inverno temo possa esserci una recrudescenza del Covid legata alle riaperture e al fatto che il lavoro si svolge di nuovo in presenza».

Quali altri fattori potrebbero determinare un nuovo aumento dei contagi?

«Penso alle condizioni meteorologiche che potrebbero far crescere anche i casi di influenza che l’anno scorso non si è manifestata e che quest’anno, con la ripresa della vita di relazione, potrebbe ripresentarsi».

Come valuta la cosiddetta vaccinazione concomitante, la possibilità di ricevere in contemporanea l’anti Covid e l’anti-influenzale?

«Molto bene. Il principio della vaccinazione concomitante si è dimostrato efficace e sicuro in altre situazioni: penso alle iniezioni parallele antinfluenzale-pneumococco. Lo sarà anche in questo momento storico. Suggerisco a tutti, a in particolare ai soggetti più a rischio, di ricorrere alla doppia vaccinazione che permette di risolvere il problema della diagnosi differenziale anche in considerazione del fatto che i sintomi provocati dalla variante Delta sono simili a quelli dell’influenza».

Oltre otto milioni di italiani, per vari motivi, non sono protetti con il vaccino.

«Un dato preoccupante. C’è una quota di persone che ritiene che il vaccino sia più pericoloso della malattia. Miliardi di dosi, che sono state somministrate, dimostrano che il vaccino è efficace e sostanzialmente sicuro. È l’elemento che ha fatto la differenza nei Paesi che hanno beneficiato di questo formidabile strumento di prevenzione. Bisogna dire, invece, che la sofferenza non viene meno in quella parte del pianeta che non ha avuto accesso al vaccino. I vantaggi della vaccinazione sono innegabili».

