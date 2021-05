«Terza dose necessaria ma non ora» 

Si discute sulla questione delle terze dosi. Chi ha completato il ciclo vaccinale sino a quando sarà protetto? Pfizer ha avanzato l’ipotesi di un richiamo a 6-12 mesi dalla seconda dose. Gli esperti concordano sulla necessità di un’ulteriore iniezione ma ogni decisione andrà assunta in base delle evidenze scientifiche.

L’esperto

Secondo Paolo Bonanni, epidemiologo dell’Università di Firenze, «nessuno al momento può dire quanto durerà la protezione. Potrebbe durare molto a lungo. Abbiamo cominciato a vaccinare nello scorso mese di dicembre. Con una battuta posso dire, citando Battisti, che lo scopriremo solo vivendo. Non possiamo fare altro che monitorare chi è vaccinato e valutare il livello di immunità per stabilire se ci sia bisogno di un‘altra somministrazione. Ma non lo possiamo dire a cinque mesi dall’inizio di una campagna vaccinale senza precedenti, la più estesa nell’ormai lunga storia dei vaccini».

Le dosi ai più giovani

È ormai imminente il via libera dell’Agenzia europea del farmaco all’utilizzo del vaccino Pfizer anche per gli under 15. Sarebbe il modo migliore per assicurare un percorso regolare al prossimo anno scolastico. Bonanni sostiene che la vaccinazione dei più giovani, una volta protetti con le due dosi anziani e fragili, sia un altro snodo fondamentale: «Nelle ultime settimane abbiamo visto un abbassamento dell’età media dei contagiati. Ci sono meno infezioni, ma in termini relativi chi si contagia ancora sono i più giovani che potrebbero essere la causa di un’eventuale ripartenza del virus. Tra i ragazzi inoltre i casi gravi di covid sono rari ma purtroppo non possiamo dire che siano totalmente inesistenti. La loro immunizzazione è un contributo non indifferente al raggiungimento della protezione di comunità, definita impropriamente “immunità di gregge”, che ci può consentire di uscire dall’incubo».

Il quadro

«L’attuale quadro epidemiologico è simile a quello dello scorso anno ma ora disponiamo dei vaccini, l’arma più efficace». Che cosa dobbiamo aspettarci? «In questo periodo si vive molto all’aria aperta. Le possibilità di contagio si riducono». Gli ultimi passi verso condizioni vita più normali, a patto di non trascurare i buoni comportamenti: «Dobbiamo fare l’ultimo sforzo. Il traguardo è vicinissimo. Dobbiamo ancora indossare le mascherine e osservare la regola del distanziamento e del lavaggio delle mani ma possiamo godere già ora di una maggiore libertà. L’incremento delle vaccinazioni può scongiurare un’ulteriore ondata del virus nel prossimo autunno. Sono ragionevolmente ottimista».

Vaccini e varianti

Tra vaccini e varianti il rapporto è controverso in attesa che la letteratura scientifica faccia piena luce su un altro aspetto poco chiaro di un’emergenza che ha inferto un colpo durissimo al sistema sanitario . «La variante inglese – spiega Paolo Bonanni – è ormai preponderante rispetto al ceppo di Wuhan. Gli attuali vaccini riescono a contrastarla in modo efficace. Offrono una buona risposta anche rispetto alla variante brasiliana. Sono meno efficaci nei confronti della variante sudafricana che però da noi non è tanto diffusa. Sulla loro capacità di rendere inoffensiva la variante indiana stiamo acquisendo i dati. Nel futuro immediato, se la resistenza ai nuovi ceppi dovesse attenuarsi, ci sarà la possibilità di agire con vaccini adattati che l’industria farmaceutica sta già mettendo a punto. La competizione è in corso: il virus cambia e noi andiamo subito a contrastarlo con un nuovo vaccino. Non dobbiamo preoccuparci della comparsa di nuove varianti. Ormai abbiamo innescato un meccanismo per il quale siamo in grado di competere con il covid e con una percentuale del 50-60% della popolazione vaccinata sarà possibile vedere i primi concreti risultati del piano di immunizzazione». Per il traguardo più atteso ci vorrà più tempo ma pensando a quell’obiettivo l’epidemiologo dell’Università di Firenze non perde l’ottimismo: «Per la protezione di comunità dobbiamo raggiungere almeno l’80%. Ma prima o poi ci arriveremo».

