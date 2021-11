Terza dose contro il virus e la paura 

Ma, «oltre a ricordare che nella protezione del nostro organismo entrano in gioco anche altri fattori, soprattutto l’immunità di memoria, ciò che dobbiamo considerare quando si discute di epidemiologia e programmazione vaccinale, sono i numeri dei casi sintomatici, dei ricoveri in ospedale e dei decessi. In sostanza: nella prima ondata non c’erano i vaccini e la gente moriva, adesso, con una variante molto più virulenta, sta male e muore chi non è vaccinato».

«È vero che dopo tre mesi si inizia a notare un calo degli anticorpi, ma non ci si deve preoccupare, né tantomeno pensare che l’efficacia del vaccino sia limitata. Questo vaccino – sempre lo stesso dal principio – si sta dimostrando all’altezza, funziona, è ben tollerato, e finora non c’è stato bisogno di rimodularlo», spiega Gabriele Mereu, responsabile della Vaccinoprofilassi Ats Sud Sardegna. «Ci si può infettare, ma siamo comunque protetti dal Covid sintomatico, dalla malattia grave, dalla morte. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che molti medici e infermieri, che l’hanno fatto nei primi mesi dell’anno, sono risultati positivi ad aprile/maggio, ma nessuno è finito in Rianimazione».

C’è uno studio di ricercatori israeliani che dimostra che per i vaccinati con Pfizer-Biontech il rischio di contagio inizia ad aumentare a partire da 90 giorni dopo la seconda dose. Una tesi che può far venire qualche perplessità ai non addetti ai lavori ma che, a maggior ragione, evidenzia la necessità del booster.

L'esperto

Dice Mereu: «Facciamo una premessa: il vaccino anti-Covid è un prodotto nuovo, che stiamo conoscendo sempre meglio col passare del tempo. All’inizio si è parlato di un’immunità di un anno, ma erano proiezioni legate alla variante alfa, poi il virus è mutato, è diventato più aggressivo, e ha richiesto una risposta più forte, ecco perché si è deciso di fare la terza dose dopo sei mesi e poi dopo cinque. Una media più che corretta».

Ma, «oltre a ricordare che nella protezione del nostro organismo entrano in gioco anche altri fattori, soprattutto l'immunità di memoria, ciò che dobbiamo considerare quando si discute di epidemiologia e programmazione vaccinale, sono i numeri dei casi sintomatici, dei ricoveri in ospedale e dei decessi. In sostanza: nella prima ondata non c'erano i vaccini e la gente moriva, adesso, con una variante molto più virulenta, sta male e muore chi non è vaccinato».

La ricerca

I risultati dello studio dei Leumit Health Services, pubblicati sul British Medical Journal – basati sull’esame delle cartelle cliniche elettroniche di 83.057 adulti con età media 44 anni, che tra maggio e settembre sono stati sottoposti a tampone molecolare almeno tre settimane dopo la seconda dose di vaccino e che in precedenza non avevano mai manifestato segni dell’infezione da SarsCoV2 – evidenziano che 7.973 partecipanti (il 9,6% del totale) è risultato positivo al test. L’analisi ha dimostrato che, dopo la seconda dose di vaccino, il tasso di positività cresce col passare del tempo: è 1,3% tra i 21 e gli 89 giorni; 2,4% tra i 90 e i 119 giorni; 4,6% tra i 120 e i 149 giorni; 10,3% tra 150 e 179 giorni; 15,5% dopo 180 giorni. Rispetto ai primi 90 giorni dalla seconda dose di vaccino, il rischio di infezione è 2,37 volte più alto dopo 90-119 giorni, 2,66 volte più alto dopo 120-149 giorni e 2,82 volte più alto oltre i 150 giorni.

Nessun allarme

«Ormai sappiamo che la vaccinazione non ha un forte potere sterilizzante, che ci si può comunque contagiare ma, ripeto, questo non deve assolutamente suscitare allarme», aggiunge ancora Mereu. «Inoltre, non dimentichiamo che il 5% è “no responder assoluto”, significa che su 5 persone ogni 100 il vaccino non fa alcun effetto, poi c’è un altro 5% immunodepresso, in cui l’efficacia è più bassa che tra le persone sane; infine ci sono coloro che – diciamo così – fanno una vita “spericolata”, cioè si espongono continuamente a rischi alti di infezione, frequentando luoghi affollati e chiusi, non usando protezioni. Insomma, è naturale che il virus continui a circolare, e per questo è fondamentale aumentare ulteriormente la percentuale di popolazione immunizzata, cercare di raggiungere il 90%».

Quarta dose

Intanto, sempre in Israele, si comincia a parlare di quarta dose. «Mi pare prematuro», avverte dottor Mereu. «Dobbiamo invece attrezzarci a convivere con questo virus, sperare che succeda quello che sta accadendo in Giappone, dove si sta autoestinguendo, e trattarlo come l’influenza, quindi con un vaccino routinario una volta all’anno». Anche l’infettivologo Matteo Bassetti la vede così: «La quarta dose? Credo che ragionevolmente la faremo dopo 12 mesi dalla terza come richiamo».

